Probabili formazioni Bologna Parma: le scelte di Italiano e Cuesta in vista del derby per gli ottavi di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PARMA: DERBY DI COPPA!

Le probabili formazioni Bologna Parma ci parlano di uno stuzzicante derby che alle ore 18:00 di giovedì 4 dicembre si gioca per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026: ecco l’esordio nel torneo per i campioni in carica, quel Bologna che si sta giocando virtualmente lo scudetto nonostante l’ultima inattesa sconfitta.

Il Bologna infatti, reduce da una grande serie positiva e con la possibilità di arrivare a un solo punto dalla vetta del campionato, ha perso in casa contro la Cremonese: un incidente di percorso imprevisto, ma che sicuramente non cancella quanto di buono la squadra di Vincenzo Italiano sta facendo anche quest’anno.

Per il Parma invece lo scenario è più complesso, Carlos Cuesta pian piano sta provando a far crescere di colpi i ducali che però restano al momento in zona retrocessione, battuti al Tardini dall’Udinese hanno peggiorato una situazione delicata che li vede infatti al terzultimo posto nella graduatoria della Serie A.

Adesso arriva questo derby di Coppa Italia nel quale presumibilmente entrambi gli allenatori faranno turnover, concedendo campo a chi lo ha visto meno fino a qui; dunque scopriamo insieme come potrebbero essere gli schieramenti, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni Bologna Parma.

QUOTE E PRONOSTICO BOLOGNA PARMA

Con le probabili formazioni Bologna Parma possiamo anche studiare le quote che in questo caso sono state fornite dalla Snai, con le quali vediamo come il segno 1 per la vittoria della squadra felsinea abbia un valore corrispondente a 1,47 volte quanto messo sul piatto, mentre vale parecchio (7,00 volte la giocata) il segno 2 per il successo dei ducali; infine l’eventualità del pareggio, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PARMA

IL TURNOVER DI ITALIANO

Sarà turnover per Italiano? Verosimilmente sì, come scopriamo con le probabili formazioni Bologna Parma: il portiere potrebbe rimanere Ravaglia anche perché Skorupski è infortunato, in difesa però spazio a Heggem che giocherà centrale con la conferma di uno tra Casale e Lucumì, sulla destra si candida De Silvestri con Lykogiannis sull’altro versante, da valutare eventualmente anche Holm per la corsia. A centrocampo tutto porta a pensare che possa essere titolare Sulemana; a questo punto a completare il reparto sarebbe Lewis Ferguson, che non ha giocato lunedì sera contro la Cremonese.

Davanti a questo tandem che presidia il settore nevralgico ecco poi Fabbian, schierato nella posizione di trequartista centrale; sono quasi scritte le due corsie laterali, dovremmo infatti avere Bernardeschi che opera a destra e Rowe che si prende la maglia da titolare sull’altro versante del campo (ma se la gioca anche Cambiaghi). Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, con Immobile fuori dai giochi restano a disposizione in due: nell’ultima di campionato è partito titolare Santiago Castro, di conseguenza negli ottavi di Coppa Italia contro il Parma dovrebbe toccare a Dallinga.

LE SCELTE DI CUESTA

Le mosse di Carlos Cuesta che leggiamo con le probabili formazioni Bologna Parma riguardano sempre il 3-5-2, in porta potrebbe essere il momento di Guaita (arrivato dopo l’infortunio di Suzuki), davanti a lui Conde e la possibile conferma di Troilo che sarà squalificato in campionato, poi Lovik potrebbe agire come braccetto tattico ma è possibile anche la conferma di uno tra Delprato e Valenti. Andiamo poi in mezzo, dove Estévez sarà quasi certamente titolare; insieme a lui potrebbero giocare Ordoñez e Hernani e quindi sarebbe un cambiamento totale rispetto all’ultima di Serie A.

Lo stesso Lovik può operare sulla corsia mancina, a destra possibile conferma invece per Britschgi ma attenzione ad Almqvist per una maggiore trazione offensiva; davanti è tornato a disposizione Ondrejka che può giocare come seconda punta adattata (lo stesso vale per Benedyczak) e magari potrebbe essere provato anche solo per uno spezzone come già accaduto contro l’Udinese, dunque possiamo pensare a una staffetta tra questi due giocatori con Djuric che invece si prenderebbe la maglia da prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PARMA: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Casale, Lykogiannis; Sulemana, L. Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

PARMA (3-5-2): Guaita; Conde, Troilo, Valenti; Almqvist, Ordoñez, Estévez, Hernani, Lovik; Ondrejka, Djuric. Allenatore: Carlos Cuesta