PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA/ Diretta tv: Bove ancora titolare

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: A CENTROCAMPO

Molte assenze nelle probabili formazioni di Bologna Roma, a centrocampo quanto potranno incidere? Per quanto riguarda l’allenatore di casa Thiago Motta, le scelte sono decisamente ridotte nel suo modulo 4-3-3: Moro, Schouten e Dominguez dovrebbero essere quasi certamente i titolari dal primo minuto nel centrocampo a tre del Bologna, che infatti non dovrebbe presentare alcun ballottaggio.

Sul fronte giallorosso, ci sono nuovamente problemi con gli infortunati per José Mourinho, ricordiamo che Cristante dovrebbe essere ancora una volta arretrato nel cuore della difesa per colmare i problemi della retroguardia capitolina, mentre a centrocampo segnaliamo innanzitutto il possibile ballottaggio fra Zalewski e Celik a destra, con Bove e Matic nel cuore della mediana considerando che Wijnaldum appare molto lontano dalla condizione ideale in una stagione per lui a dir poco tribolata, infine avremo naturalmente Spinazzola titolare a sinistra per completare il quartetto di centrocampo della Roma allo stadio Renato Dall’Ara domani pomeriggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SEMPRE IN EMERGENZA

Con le probabili formazioni di Bologna Roma ci avviciniamo alla partita che domani avrà luogo allo stadio Renato Dall’Ara per la trentacinquesima giornata di Serie A. Un grande classico del calcio italiano e un match importante soprattutto per la Roma di José Mourinho, che si sta giocando le semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen ma deve anche provare a tenere vivo l’inseguimento al quarto posto in classifica in campionato, anche se dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter nella scorsa giornata questo è un obiettivo che sembra complicato per una Roma in emergenza.

D’altro canto pure il Bologna di Thiago Motta ha diverse assenze: i rossoblù hanno meno esigenze di classifica ma anche meno pressioni e maggiore serenità, staremo a vedere se sarà uno svantaggio oppure un punto in favore dei felsinei, che nella scorsa giornata di Serie A hanno pareggiato il derby emiliano contro il Sassuolo e stavolta proveranno a regalare una soddisfazione al loro pubblico. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Bologna Roma.

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Bologna Roma sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Molte assenze per Thiago Motta nelle probabili formazioni di Bologna Roma, a causa della squalifica di Posch più vari giocatori che sono fuori per infortunio, quindi le scelte sono decisamente ridotte nel modulo 4-3-3 dei rossoblù: Skorupski in porta; davanti a lui la difesa a quattro che dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Cambiaso, Bonifazi, Lucumì e Lykogiannis (ma attenzione all’opzione Sosa a destra con Cambiaso a sinistra); ecco poi Moro, Schouten e Dominguez nel centrocampo a tre del Bologna; i dubbi per Thiago Motta saranno soprattutto in attacco, con i ballottaggi Orsolini-Aebischer a destra e Barrow-Arnautovic per la maglia da centravanti, mentre Ferguson ala sinistra dovrebbe essere l’unica certezza nel tridente offensivo del Bologna.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Bologna Roma presentano nuovamente problemi con gli infortunati per José Mourinho, anche se almeno parzialmente la situazione dei giallorossi sta migliorando. Nel modulo 3-4-1-2 proviamo allora ad ipotizzare davanti al portiere Rui Patricio la difesa a tre con Mancini, l’arretrato Cristante e Ibanez; a centrocampo segnaliamo il possibile ballottaggio fra Zalewski e Celik a destra, con Bove e Matic nel cuore della mediana e naturalmente Spinazzola titolare a sinistra; in attacco invece potrebbe tornare l’assetto più tradizionale, cioè quello con capitan Pellegrini sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti che saranno Abraham (oppure Belotti, il ballottaggio è serrato) e Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Bonifazi, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson. All. Thiago Motta.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Dybala. All. Mourinho.











