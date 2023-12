PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA/ Diretta tv: quali esterni per Mourinho? (Serie A, 16 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Bologna Roma ci forniscono naturalmente spunti anche a centrocampo, cominciando dal fatto che si affronteranno due moduli tattici molto diversi, con conseguenti effetti sul numero dei giocatori che agiranno nel settore nevralgico del campo. Cominciano allora dai padroni di casa del Bologna: mister Thiago Motta nel proprio modulo 4-2-3-1 schiera quindi solamente due uomini in quella che possiamo considerare in senso stretto la mediana, dove la certezza è lo svizzero Freuler, mentre il suo connazionale Aebischer è insidiato dal giovane talento Fabbian, di scuola Inter.

Sul fronte giallorosso invece José Mourinho adotta ormai abitualmente il modulo 3-5-2, ecco allora una folta linea a cinque, per di più i dubbi giallorossi si concentrano proprio a centrocampo, cominciando da Kristensen che potrebbe essere favorito su Karsdorp sulla destra, poi le certezze sono Cristante e Paredes, mentre capitan Pellegrini è favorito su Bove come seconda mezzala, così come per finire in qualità di esterno sinistro dovrebbe esserci Spinazzola, che tuttavia è insidiato da Celik per la maglia da titolare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALI SCELTE PER DOMANI?

Con le probabili formazioni di Bologna Roma ci avviciniamo alla partita che domani sera allo stadio Renato Dall’Ara sarà un big-match “a sorpresa” per la sedicesima giornata di Serie A. La classifica ci dice che rossoblù e giallorossi sono appaiati a quota 25 punti, cioè entrambe in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe il grande obiettivo stagionale per la Roma e naturalmente un vero e proprio sogno per quanto riguarda invece un Bologna che sta impressionando tutti. Una sfida “nerazzurra” fra Thiago Motta e il suo allenatore nell’anno del Triplete dell’Inter, ovviamente José Mourinho.

Settimana scorsa il Bologna ha violato il campo della Salernitana e con questo colpaccio ha agganciato proprio la Roma, che invece ha pareggiato in casa contro la Fiorentina. Inoltre, dopo un inizio complicato, almeno da un paio di mesi sia il Bologna sia la Roma sono tra le migliori squadre del campionato: i temi sono delineati, adesso andiamo a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Bologna Roma.

DIRETTA BOLOGNA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Bologna Roma sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva in diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN, di conseguenza non sarà disponibile una diretta tv nel senso “classico” del termine, anche se si potrà vedere il match anche su televisori dotati di connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

LE MOSSE DI MOTTA

Le probabili formazioni di Bologna Roma ci dicono che mister Thiago Motta potrebbe avere dubbi soprattutto in difesa per il proprio modulo 4-2-3-1, nel quale davanti al portiere ex di turno Skorupski le certezze dovrebbero essere Posch e Beukema, mentre Calafiori è in ballottaggio con Lucumì come secondo centrale e Kristiansen se la gioca con Lykogiannis a sinistra; attenzione anche alla mediana, dove la certezza è Freuler, mentre Aebischer è insidiato dal giovane talento Fabbian; tutto sembra infine più chiaro nel reparto offensivo, anche a causa dell’assenza di Orsolini, per cui sulla trequarti dovremmo vedere da destra a sinistra Ndoye, Ferguson e Saelemaekers, schierati a sostegno del centravanti Zirkzee, vera rivelazione di questo campionato come tutto il Bologna.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso delle probabili formazioni di Bologna Roma è inevitabile cominciare dall’attacco, perché José Mourinho deve fare a meno sia dell’infortunato Dybala sia dello squalificato Lukaku, per cui i due titolari davanti saranno El Shaarawy e Belotti. Fermo restando il modulo 3-5-2, ecco naturalmente Rui Patricio in porta e davanti a lui la difesa a tre composta da Mancini, Llorente e N’Dicka; i dubbi giallorossi invece si concentrano a centrocampo, cominciando da Kristensen favorito su Karsdorp a destra, poi le certezze sono Cristante e Paredes, mentre capitan Pellegrini è favorito su Bove, così come come esterno sinistro dovrebbe esserci Spinazzola che tuttavia è insidiato da Celik per la maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho.











