Probabili formazioni Bologna Roma/ Diretta tv: Mihajlovic senza Skorupski (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si giocherà solo domani tra le mura dello stadio Dall’Ara di Bologna, alle ore 15.00 la sfida per la 11^ giornata della Serie A tra Bologna e Roma: andiamo a scoprirne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di analizzare le mosse di Mihajlovic come di Fonseca in vista di questa sfida, particolarmente attesa da entrambe le squadre, più che mai affamate di punti. I felsinei dopo tutto arrivano da un duro KO rimediato per 3-1 contro l’Inter e pur decimati (solo nei giorni scorsi si è fermato anche Skorupski) sperano di poter riscattarsi mettendo in scacco una big. Non meno impazienti di ottenere sonanti punti per la classifica i giallorossi, che sconfitti nell’ultima di Europa League (hanno comunque strappato il pass per i sedicesimi di finale), vogliono tornare a vincere e cominciare a scalare la graduatoria (che li vede appena sesti alla vigilia del turno). Andiamo allora a esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Bologna Roma.

BOLOGNA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Roma sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

LE PROBAILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per affrontare il collorosso giallorosso, Mister Mihajlovic dovrebbe tornare a un più prudente modulo a 4 nella difesa rossoblu, dove senza Skorupski (che si fratturato un dito della mano), sarà Da Costa ad occupare lo spazio tra i pali. Di fronte al numero 1, dovremmo quindi vedere dal primo minuto Danilo e Tomiyasu, con Hickey e De Silvestri prime scelte per le corsie del reparto. Saranno ballottaggi aperti poi nella mediana a due, ma alla vigilia della sfida Schouten e Svanberg dovrebbero essere le prime scelte: toccherà come al solito a Soriano avanzare fino alla tre quarti. In attacco non potrà mancare dal primo minuto Palacio, con Barrow e Sansone pronti sull’esterno del reparto offensivo: occhio però a Vignato, pronto dalla panchina.

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Bologna e Roma, Fonseca darà spazio al consueto 3-4-2-1 pieno di titolari, questi rimasti in gran parte a riposo nell’ultima di Europa League. Domani pomeriggio rivedremo allora dal primo minuto Edin Dzeko in attacco con Mkhitaryan e Pellegrini adibiti come esterni di reparto: ricordiamo infatti che Pedro questo fine settimana sarà out per squalifica. Con il centrale di Roma avanzato in attacco, ecco che nel centrocampo della Roma rivedremo dal primo minuto Cristante in coppia con il ristabilito Veretout: Spinazzola e Karsdorp saranno le prime scelte per le corsie esterne di reparto. Aggiungiamo che anche domani sarà emergenza nella difesa della Roma, con l’assenza quasi annunciata di Mancini: spazio allora a Kumbulla e Ibanez, come anche a Smalling, di nuovo titolare.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Hickey, Danilo, Tomiyasu, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Barrow, Soriano, Sansone; Palacio All. Sinisa Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko All. Paulo Fonseca.



