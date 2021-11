Probabili formazioni Bologna Roma/ Diretta tv, Zaniolo sulla trequarti? (Serie A)=

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: CHI GIOCA AL DALL’ARA?

Con le probabili formazioni di Bologna Roma possiamo parlare della partita che mercoledì 1 dicembre si gioca per la 15^ giornata di Serie A 2021-2022: altro turno infrasettimanale nel massimo campionato, e torna a giocare la squadra di José Mourinho che domenica ha battuto di misura il Torino, tenendo il passo delle prime quattro e dunque restando in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, anche se lungo la strada ha perso una pedina importante come Lorenzo Pellegrini e continua ad avere problemi di infortuni.

Così anche il Bologna, reduce dal gran colpo di La Spezia: una vittoria importante per riprendere la marcia e rimanere idealmente attaccati alle posizioni che portano in Europa, la squadra di Sinisa Mihajlovic sta dimostrando di avere la giusta qualità per ottenere qualcosa in più di una salvezza anche agevole. Aspettando che si giochi, proviamo adesso a fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Bologna Roma.

La diretta tv di Bologna Roma sarà disponibile sulla piattaforma DAZN, che in questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della serie A e fornirà dunque le immagini a tutti i suoi clienti: si tratterà chiaramente di una visione in diretta streaming video non essendo più aperto, come l’anno scorso, il canale della televisione satellitare DAZN1. Per avere accesso alle immagini bisognerà dotarsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, oppure come sempre di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone.

Come detto, qualche defezione per Mihajlovic e allora nelle probabili formazioni di Bologna Roma possiamo ipotizzare un 3-4-2-1 felsineo, con l’ex Skorupski come al solito in porta e una difesa comandata da Medel, che ai suoi lati avrà gli altri due centrali Soumaoro e Theate. In assenza di De Silvestri, il laterale a destra di centrocampo dovrebbe essere Orsolini; in alternativa c’è Ibrahima Mbaye per un assetto maggiormente difensivo, dall’altra parte invece Hickey e Dijks si giocano la maglia da titolare. In mezzo al campo dovremmo vedere Nicolas Dominguez fare coppia con Svanberg, entrambi sono favoriti su Nicolas Viola e Skov Olsen che attendono però la loro occasione; poi, nel reparto avanzato è del tutto probabile che siano ancora Musa Barrow e Roberto Soriano a supportare l’imprescindibile Arnautovic, in caso di turnover pronto Nicola Sansone con Santander che potrebbe avere uno spazio come centravanti.

Mourinho come detto ha perso Lorenzo Pellegrini: in Bologna Roma allora torna Zaniolo che si prenderà una maglia sulla trequarti, con Mkhitaryan confermato e Abraham che come sempre è in vantaggio su Borja Mayoral e Shomurodov per guidare l’attacco come prima punta. È a centrocampo che i giallorossi hanno problemi, perché oltre a Pellegrini si è fermato anche Cristante che è risultato positivo al Coronavirus: senza l’ex Atalanta il posto nel settore nevralgico, accanto al confermatissimo Veretout, potrebbe essere di Amadou Diawara (uno degli “epurati” post-Aspmyra) che si gioca la maglia con Darboe, anche perché Villar è un altro giocatore che non sarà della partita. Sugli esterni giocheranno Karsdorp e El Shaarawy, il Faraone naturalmente sarà un laterale molto più offensivo rispetto all’olandese che di fatto sarà un terzino avanzato; in difesa solito assetto a tre a protezione del portiere Rui Patricio, da definire la terza maglia che si giocano Smalling e Kumbulla con Gianluca Mancini e Ibanez che dovrebbero invece esserci dal primo minuto.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, N. Dominguez, Hickey; R. Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, A. Diawara, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho



