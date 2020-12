Probabili formazioni Bologna Roma/ Quote, dubbio Pellegrini per Fonseca (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: CHI AL DALL’ARA?

Si accenderà oggi pomeriggio alle ore 15.00 l’attesa sfida per la 11^ giornata della Serie A tra Bologna e Roma: vediamone allora da vicino le probabili formazioni. Dopo anche il KO (per fortuna ininfluente per la qualificazione ai sedicesimi) rimediato solo in settimana in Europa league, Fonseca e i capitolini hanno bisogno di riscattarsi agli occhi degli appassionati giallorossi: pure la sfida che li attende contro il Bologna al Dall’Ara non si annuncia match semplice, tenuto poi conto che ancora una volta la lista degli assenti a Trigoria è molto lunga. La squadra emiliana, pur decimata, rimane infatti formazione arcigna, e pure quanto mai arrabbiata dopo anche il KO raccolto contro l’Inter solo nell’ultimo turno di campionato. Quello di oggi pomeriggio sarà dunque incontro da non sbagliare: andiamo a vedere che cosa hanno preparato i due allenatori per le probabili formazioni di Bologna Roma.

QUOTE E PREVISIONI

Alla vigilia della sfida al Dall’Ara, nonostante il fattore campo, non esitiamo da dare il favore del pronostico ai giallorossi, in questa 11^ giornata di Serie A. Il portale di scommesse Eurobet ci dà ragione e nell’1×2 ha fissato a 3.45 il successo del Bologna contro il più basso 2.00 segnato per la vittoria della Roma: il pareggio pagherà la posta a 3.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Bologna e Roma, Sinisa Mihajlovic dovrebbe schierare i suoi secondo il consueto 4-2-3-1: qui pure si farà sentire grandemente l’assenza di Skorupski tra i pali, come pure di Orsolini e Santander in attacco. Il tecnico di Vukovar ha però preparato delle alternative per la sfida al Dall’Ara: ecco che in avanti sarà spazio dal primo minuto per Rodrigo Palacio in prima punta, con Sansone e Barrow schierati come esterni offensivi, mentre Soriano verrà fatto avanzare fino alla tre quarti. A centrocampo saranno solo due le maglie da assegnare e le prime scelte dovrebbero essere Schouten e Svanberg, ma pure non mancano valide alternative. In difesa poi, come detto mancherà il polacco, portiere titolare: spazio allora a Da Costa tra i pali, con davanti il quartetto composto da Hickey, Danilo, Tomiyasu e De Silvestri.

LE SCELTE DI FONSECA

Rispetto all’11 che è uscito sconfitto dall’ultimo match di Europa League contro il Cska Sofia, Fonseca dovrebbe provvedere oggi ad alcuni cambiamenti: pure non verrà sacrificato il solito 3-4-2-1 come modulo di partenza. Ecco che allora in difesa rivedremo pronti dal primo minuto Smalling e Ibanez, in compagnia di Kumbulla, visto che Mancini risulta ancora indisponibile per infortunio. Per il centrocampo oggi invece il tecnico lusitano conta di riavere a disposizione dal primo minuto Veretout come Pellegrini, che potrebbero venire schierati al centro del reparto, mentre Spinazzola e Karsdorp verranno utilizzati in corsia. Attenzione però al numero 7 che potrebbe anche venir avanzato come esterno offensivo: in tal caso potrebbe essere uno tra Villar e Cristante a fare compagnia al francese, ex Viola. In avanti infatti vi sarà il buco dello squalificato Pedro da riempire: saranno comunque Mkhitaryan e Dzeko a completare in ogni caso lo schieramento giallorosso.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Hickey, Danilo, Tomiyasu, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Barrow, Soriano, Sansone; Palacio All. Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorps, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca



