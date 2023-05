PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA/ Quote, stagione finita anche per Kumbulla

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: GLI ASSENTI

È un bollettino di guerra (sportiva) quello che accompagna le probabili formazioni di Bologna Roma. Cominciamo dai padroni di casa: Thiago Motta deve rinunciare innanzitutto allo squalificato Posch e poi a ben cinque infortunati. Si tratta di Soumaoro, bloccato da un trauma distorsivo al ginocchio destro; Soriano che invece ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro; Sansone che è alle prese con uno stiramento del gemello mediale destro; il giovane Bagnolini a causa di una lussazione alla spalla; infine attenzione a Kyriakopoulos, alle prese con una labirintite virale.

Probabili formazioni Bologna Roma/ Diretta tv: quanti dubbi nei due attacchi!

La Roma di José Mourinho d’altronde non sta meglio: Kumbulla ha finito la stagione per una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro; Smalling è alle prese con un lieve affaticamento muscolare; Karsdorp è ai box per una lesione al menisco del ginocchio sinistro; El Shaarawy che ha riportato una lesione al flessore della coscia destra; infine Llorente a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cagliari Bologna Primavera (risultato finale 1-3): ospiti da incorniciare

BOLOGNA ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Bologna Roma cosa ci potrebbero dire circa le mosse di Thiago Motta e José Mourinho per la partita odierna allo stadio Renato Dall’Ara per la trentacinquesima giornata di Serie A? Un grande classico del calcio italiano, un incrocio intrigante in salsa nerazzurra fra i due allenatori anche se dobbiamo dire che il Bologna di Thiago Motta ha meno esigenze di classifica ma anche meno pressioni e maggiore serenità rispetto alla Roma, i felsinei nella scorsa giornata di Serie A hanno pareggiato il derby emiliano contro il Sassuolo e stavolta proveranno a regalare una soddisfazione al loro pubblico per avvicinarsi a una chiusura nella prima metà della classifica.

VIDEO/ Sassuolo Bologna (1-1) gol e highlights. Pari nel derby emiliano

Il match tuttavia sarà importante soprattutto per la Roma di José Mourinho, che si sta giocando le semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen ma deve anche provare a tenere vivo l’inseguimento al quarto posto in classifica in campionato, anche se dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter nella scorsa giornata questo è un obiettivo che sembra complicato per una Roma in emergenza – anche se, come vedremo, pure il Bologna è in difficoltà in tal senso. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le principali notizie circa le probabili formazioni di Bologna Roma a poche ore dal fischio d’inizio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Bologna Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I giallorossi partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,40, mentre si sale poi a 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse essere il Bologna a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Molte assenze per Thiago Motta nelle probabili formazioni di Bologna Roma, a causa della squalifica di Posch più vari giocatori che sono fuori per infortunio, quindi le scelte sono decisamente ridotte nel modulo 4-3-3 dei rossoblù: Skorupski in porta; davanti a lui la difesa a quattro che dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Cambiaso, Bonifazi, Lucumì e Lykogiannis (ma attenzione all’opzione Sosa a destra con Cambiaso a sinistra); ecco poi Moro, Schouten e Dominguez nel centrocampo a tre del Bologna; i dubbi per Thiago Motta saranno soprattutto in attacco, con i ballottaggi Orsolini-Aebischer a destra e Barrow-Arnautovic per la maglia da centravanti, mentre Ferguson ala sinistra dovrebbe essere l’unica certezza nel tridente offensivo del Bologna.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Bologna Roma presentano nuovamente problemi con gli infortunati per José Mourinho, anche se almeno parzialmente la situazione dei giallorossi sta migliorando. Nel modulo 3-4-1-2 proviamo allora ad ipotizzare davanti al portiere Rui Patricio la difesa a tre con Mancini, l’arretrato Cristante e Ibanez; a centrocampo segnaliamo il possibile ballottaggio fra Zalewski e Celik a destra, con Bove e Matic nel cuore della mediana e naturalmente Spinazzola titolare a sinistra; in attacco invece potrebbe tornare l’assetto più tradizionale, cioè quello con capitan Pellegrini sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti che saranno Abraham (oppure Belotti, il ballottaggio è serrato) e Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Bonifazi, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson. All. Thiago Motta.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Dybala. All. Mourinho.











© RIPRODUZIONE RISERVATA