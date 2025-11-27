Probabili formazioni Bologna Salisburgo: le scelte di Italiano e Letsch per la partita nella quinta giornata di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SALISBURGO: CHE MOMENTO PER I FELSINEI!

È molto interessante studiare le probabili formazioni Bologna Salisburgo, perché questa partita di giovedì 27 novembre che si gioca per la quinta giornata nel girone di Europa League 2025-2026 potrebbe lanciare ancor più i felsinei, che sono incredibilmente – o forse no – in corsa per lo scudetto in campionato.

È un Bologna che gira a mille, consolidato nelle sue certezze arrivate nelle ultime due stagioni; in Europa League si fa più fatica come dimostrato anche dal pareggio contro il Brann, ma ci sono tutte le possibilità per andare a prendersi almeno i playoff e Vincenzo Italiano naturalmente ci vuole provare.

Tanto più che almeno stasera l’occasione è ghiotta: il Salisburgo ha sicuramente maggiore esperienza internazionale in epoca recente, tre settimane fa ha battuto il Go Ahead Eagles ma in precedenza aveva perso tutte le prime tre partite, quindi attenzione perché al Dall’Ara i favori sono per la squadra rossoblu.

Vedremo sul campo quello che succederà, intanto in questa rubrica noi dobbiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, e quindi prendiamoci questo tempo che ci resta per analizzare insieme le probabili formazioni Bologna Salisburgo.

BOLOGNA SALISBURGO: PRONOSTICO E QUOTE

Cosa indicano le quote che la Snai ha fornito per il pronostico? Scopriamolo con le probabili formazioni Bologna Salisburgo: i felsinei sono ampiamente favoriti già dal fatto che il segno 1 per la loro vittoria valga solo 1,38 volte la giocata, ancor più perché il segno 2 che regola il successo degli austriaci vi farebbe guadagnare una somma pari a 7,50 volte quanto messo sul piatto, poi ecco il 4,75 come valore che è stato posto sul segno X, nell’eventualità del pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SALISBURGO

ITALIANO E LE SUE OPZIONI

Qualche certezza, scelte obbligate e anche altro per Italiano nelle probabili formazioni Bologna Salisburgo: in porta scontata la presenza di Ravaglia per l’infortunio di Skorupski, così anche sulle corsie laterali dove avremo Zortea a destra e Juan Miranda a sinistra, mentre in mezzo alla difesa ecco il ballottaggio tra Heggem e Vitik dando per scontato che Lucumì tornerà titolare. In mezzo al campo si rivede Lewis Ferguson, che a Udine ha riposato: insieme a lui potrebbe andare per la conferma l’ottimo Pobega dell’ultimo turno di Serie A, ma la maglia potrebbe essere di Nikola Moro e dunque staremo a vedere.

Scelte più complesse in attacco perché mancano Cambiaghi e Rowe, i due che si alternano a sinistra: su questa fascia allora può scalare Bernardeschi, ma esiste anche l’alternativa che riguarda lo spostamento di Odgaard sulla corsia mancina. Se così fosse, a giocare centrale sarebbe Fabbian dando una possibilità in più ad Italiano nella rotazione dei suoi calciatori; resta inteso il fatto che a destra opererà Orsolini, in attacco secondo logica giocherebbe Santiago Castro ma Dallinga, che è particolarmente in forma, è stato più volte scelto dal suo allenatore e quindi rimane con ampie possibilità di prendersi la maglia da titolare.

LE SCELTE DI LETSCH

Purtroppo Thomas Letsch deve fare a meno di parecchi calciatori, che sono infortunati: valutando le probabili formazioni Bologna Salisburgo possiamo pensare a un 4-3-3, con Schlager che sarebbe il portiere e una difesa composta dai due centrali Schuster e Rasmussen mentre sulle corsie laterali andrebbero a operare Stefan Lainer e Terzic, anche se Trummer e Kratzig restano delle alternative. Andiamo poi a centrocampo, dove rispetto all’ultima partita di campionato (persa in casa) si candida Bidstrup: giocherebbe eventualmente al posto di Moussa Yeo, con la conferma sia di Kjaergaard che di Soumaila Diabaté.

Passando al tridente offensivo, qui abbiamo Kitano e Bischoff come opzioni sugli esterni; possibile comunque che Letsch voglia puntare nuovamente su Baidoo, tra l’altro anche andato a segno contro il WSG Tirol, e Alajbegovic che è il giocatore che opererebbe a sinistra. Nel ruolo di prima punta non c’è troppa varietà di scelte da parte dell’allenatore del Salisburgo: il titolare solitamente è Vertessen e così dovrebbe essere anche per la partita del Dall’Ara, per l’eventuale staffetta a gara in corso c’è Ratkov che si può alzare dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SALISBURGO: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, J. Miranda; Pobega, L. Ferguson; Orsolini, Fabbian, Odgaard; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

SALISBURGO (4-3-3): Schlager; S. Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic; Kjaergaard, S. Diabaté, Bidstrup; Baidoo, Vertessen, Alajbegovic. Allenatore: Thomas Letsch