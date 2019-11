Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter/ Quote, Sensi già titolare?

Borussia Dortmund Inter, in programma alle ore 21.00, sarà una partita delicatissima per entrambe le formazioni nel girone F di Champions League e di conseguenza attirano l’attenzione anche le ultime notizie sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund Inter. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica e si contendono quello che dovrebbe essere un solo posto a disposizione per gli ottavi. L’Inter ha vinto all’andata a San Siro e arriva dalla vittoria di Bologna in campionato, ma al Westfalen Stadion il compito certamente non sarà facile per i nerazzurri di Antonio Conte, chiamati a una prova di grande personalità. Andiamo allora subito a scoprire che cosa ci possono dire le notizie più fresche sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico con le quote su Borussia Dortmund Inter, che per l’agenzia di scommesse sportive Snai sorridono ai padroni di casa tedeschi, ma con differenze non così nette. Il segno 1 infatti è quotato a 2,00, poi si sale fino a quota 3,50 per il segno X del pareggio, mentre il segno 2 per il successo interista è proposto a 3,70 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND INTER

LE MOSSE DI FAVRE

Nelle probabili formazioni di Borussia Dortmund Inter spicca per i padroni di casa l’infortunio alla caviglia subito sabato in Bundesliga da Reus, onestamente molto sfortunato perché aveva già saltato l’andata al Meazza per influenza, di conseguenza potrebbe esserci Brandt in posizione da trequartista alle spalle della prima punta Alcacer, con i due esterni Sancho (classe 2000) e Thorgan Hazard – fratello di Eden – a completare il reparto offensivo del 4-2-3-1 di Lucien Favre, con Gotze prima alternativa. In mediana dovrebbero agire Witsel e Delaney, mentre in difesa dovremmo vedere come titolari nel Borussia Dortmund il portiere Burki, i due centrali Hummels e Akanji ed infine i due terzini, che dovrebbero essere Piszczek a destra e Guerreiro a sinistra.

LE SCELTE DI CONTE

Antonio Conte ha a sua volta alcuni nodi da sciogliere per le probabili formazioni di Borussia Dortmund Inter. Di certo non in attacco, dove sono intoccabili Lukaku e Lautaro Martinez, anche in difesa non ci dovrebbero essere dubbi su Godin, De Vrij e Skriniar nel terzetto davanti ad Handanovic, ecco invece che i dilemmi non mancano a centrocampo. La tentazione è mettere Sensi titolare, ma resta una certa cautela considerando che a Bologna è tornato in panchina ma senza giocare alcun minuto; si punta comunque ad avere il terzetto migliore, dunque con l’ex Sassuolo insieme a Barella e Brozovic, mentre altri dilemmi sono sulle fasce, dove D’Ambrosio e Asamoah sono in recupero ma non al top. Scegliamo dunque Candreva e Biraghi, magari con Lazaro in caso di necessità a partita in corso, per confermare i buoni segnali emersi a Bologna.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Hazard; Alcacer. All. Favre.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte.



