Probabili formazioni Borussia Dortmund Manchester City/ Diretta tv: Can gioca?

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY: CHI SCENDERÀ IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Manchester City, che domani sera si giocherà al Westfalen Stadion di Dortmund, possono cominciare a darci indicazioni circa le mosse di Edin Terzic e Pep Guardiola per una partita che sarà più equilibrata di quanto forse ci saremmo immaginati. Nei quarti di finale di Champions League si ripartirà infatti dalla vittoria inglese per 2-1 all’andata, punteggio che non dà ancora certezze su chi passerà il turno e di conseguenza il Borussia Dortmund di mister Terzic, pur essendo solamente quinto in Bundesliga (il che significa qualificazione in bilico per la prossima edizione) spera di compiere l’impresa.

Il precedente fresco c’è, proprio ai quarti: i gialloneri vogliono ripetere il colpaccio già riuscito l’anno scorso al Lione, ma Pep Guardiola oltre ad essere capolista della Premier League inglese vuole finalmente vincere la Champions League anche lontano da Barcellona. Tutto questo considerato, ecco le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Borussia Dortmund Manchester City.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo adesso che la diretta tv di Borussia Dortmund Manchester City sarà garantita domani sera dalla Germania in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti di tutta la Champions League. Questo significa che gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI TERZIC

Nelle probabili formazioni di Borussia Dortmund Manchester City ecco che mister Terzic dovrebbe scegliere il modulo 4-3-2-1 per schierare in campo dal primo minuto i padroni di casa del Borussia Dortmund. Avremo dunque Hitz in porta, davanti a lui la difesa a quattro che sarà formata dai due terzini Morey a destra e Guerreiro a sinistra, mentre Akanji è favorito sull’ex juventino Emre Can per affiancare il veterano Hummels nella coppia di difensori centrali. Passando a centrocampo, ecco infatti che Emre Can potrebbe tornare utile nel terzetto in mediana con due tra Bellingham, Delaney (che è l’indiziato per il ballottaggio con l’ex bianconero) e Dahoud. Nel reparto offensivo qualche incertezza, legata in particolare al giovane talento Sancho, dunque dovremmo vedere Knauff e Reus sulla trequarti, alle spalle del centravanti che sarà naturalmente Haaland.

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Passando alle mosse di Pep Guardiola, invece, ecco che le probabili formazioni di Borussia Dortmund Manchester City dovrebbero riservarci per gli ospiti inglesi un modulo 4-2-3-1 di partenza, con Ederson naturalmente titolare tra i pali, ultimo argine di una difesa a quattro che vedrà titolari anche Walker a destra e Cancelo a sinistra come terzini, Dias e Stones invece in mezzo, a comporre la coppia centrale. Tra centrocampo e attacco non dovrebbero esserci dubbi sugli interpreti ma potrebbero esserci per quanto riguarda il modulo, perché potremmo vedere il 4-3-3 oltre che il 4-2-3-1 in base alla posizione che sarà assunta da De Bruyne, insieme a Rodri e Gundogan nel cuore della mediana oppure sulla stessa linea di Mahrez e Foden sulla trequarti, in appoggio a Bernardo Silva che dovrebbe infatti ricoprire il ruolo di ‘falso nueve’ domani sera a Dortmund.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Knauff, Reus; Haaland. All. Terzic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All. Guardiola.



