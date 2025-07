Probabili formazioni Borussia Dortmund Monterrey: le scelte dei due allenatori nell'ultimo ottavo di finale al Mondiale per Club 2025, mercoledì 2 luglio.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MONTERREY: CHI GIOCA STASERA?

È il momento di analizzare le probabili formazioni Borussia Dortmund Monterrey: con questa partita, nella notte italiana di mercoledì 2 luglio, si concludono gli ottavi del Mondiale per Club 2025, ed è una sfida che potrebbe anche portare un risultato a sorpresa rispetto al pronostico favorevole alla squadra tedesca.

Il Monterrey lo abbiamo visto da vicino avendo incrociato l’Inter nel girone: contro i nerazzurri ha pareggiato, poi ha replicato contro il River Plate e infine si è preso la qualificazione con un roboante 4-0 agli Urawa Reds, dunque formazione che può dare molto fastidio anche per la presenza di un leader come Sergio Ramos.

Resta comunque che il Borussia Dortmund è superiore, almeno sulla carta: nella fase a girone però i gialloneri hanno faticato non poco a prendere ritmo ed entrare in condizione, pareggio contro la Fluminense e vittorie sofferte contro due avversarie del tutto abbordabili.

La domanda è: Niko Kovac ha finalmente svoltato sul piano fisico e atletico? Se sì potrebbe non esserci match, ma come detto aspettiamoci sorprese e intanto proviamo a valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni Borussia Dortmund Monterrey quando manca poco al calcio d’inizio ad Atlanta.

PRONOSTICO E QUOTE BORUSSIA DORTMUND MONTERREY

Premiata la squadra tedesca secondo le quote della Snai, che possiamo leggere a margine delle probabili formazioni Borussia Dortmund Monterrey: infatti il segno 1 per la vittoria del Borussia Dortmund porta in dote una vincita ammontante a 1,63 volte la vostra giocata, con l’ipotesi del pareggio (segno X) arriviamo a 3,90 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto e infine il segno 2 che regola il successo del Monterrey ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 5,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MONTERREY

LE DOMANDE DI KOVAC

Sembrano fatte le scelte di Niko Kovac come possiamo vedere dalle probabili formazioni Borussia Dortmund Monterrey, ma a dire il vero ci sono forse due ballottaggi aperti. Uno a centrocampo, dove Sabitzer insidia Nmecha; l’altro sulla trequarti, con Jobe Bellingham che potrebbe lasciare il posto a Brandt, questo anche perché i due che sono partiti titolari contro lo Ulsan Hyundai sono diffidati e quindi a rischio squalifica, sapendo comunque che dai quarti si azzerano i cartellini gialli. In porta comunque andrà Kobel; davanti a lui la solita difesa del Borussia Dortmund con Ryerson, Anton e Bensebaini schierati in linea.

Per quanto riguarda le corsie laterali, Yan Couto si è preso la maglia di terzino destro mentre Svensson, decisivo per il primo posto nel girone con il gol ai sudcoreani, ha sempre giocato sulla sinistra e di conseguenza sarà confermato. A completare la zona mediana del campo sarà Gross; più avanti invece dovrebbero esserci pochi dubbi circa la presenza di Adeyemi perché a questo punto del Mondiale per Club 2025 Kovac va con il tonnellaggio pesante, per lo stesso motivo allora dovremmo vedere Guirassy nel ruolo di centravanti.

LE SCELTE DI TORRENT

Se Kovac ha pochi dubbi, ancora meno se ne trascina Domènec Torrent nelle probabili formazioni Borussia Dortmund Monterrey: il tecnico dei messicani dovrebbe tornare al 4-2-3-1 che ha abbandonato nel 4-0 agli Urawa Reds, partita che gli è servita per far riposare qualche titolare come Sergio Canales e Ocampos che dovrebbero tornare sulla trequarti, facendo compagnia a Jesus Corona che torna a occuparsi della fascia destra. Davanti a questa linea agirà la certezza Berterame, doppietta nell’ultima partita del girone; dunque si torna a giocare a due a centrocampo.

Qui il giocatore sicuro della maglia è Deossa, lui pure a segno contro la squadra giapponese; con lui agirà uno tra Ambriz e Oliver Torres con il secondo che sembrerebbe essere favorito, poi ecco la difesa nella quale Medina e Sergio Ramos proteggono il portiere Andrada, qualche punto di domanda sugli esterni ma Chavez dovrebbe essere confermato a destra, a sinistra invece Arteaga si prepara a tornare dal primo minuto in luogo di Luis Reys, che è partito come titolare contro gli Urawa Reds.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MONTERREY: IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Benseibaini; Yan Couto, Sabitzer, Gross, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. Allenatore: Niko Kovac

MONTERREY (4-2-3-1): Andrada; Chavez, Medina, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Oliver Torres; Corona, Canales, Ocampos; Berterame. Allenatore: Domènec Torrent