Probabili formazioni Borussia Dortmund Psg/ Diretta tv: Verratti titolare

Borussia Dortmund Psg si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo al Westfalen Stadion per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sfida sicuramente affascinante, con il Paris Saint Germain favorito ma pronostico non scontato: il Borussia potrà giocarsi le sue chance, a patto di fare bene in casa per mettersi in una posizione di forza verso il ritorno a Parigi, mentre il Psg deve sfatare quello che per i francesi è diventato l’incubo degli ottavi di Champions League, nei quali hanno subito eliminazioni anche clamorose. Tutto ciò premesso, andiamo allora senza indugio a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Borussia Dortmund Psg.

Nelle probabili formazioni di Borussia Dortmund Psg, ecco che l’allenatore di casa Lucien Favre potrebbe proporre un aggressivo 3-4-3 perché i gialloneri si giocano a Dortmund gran parte delle speranze di avere la meglio in questo confronto non certo facile assegnato dal sorteggio. A centrocampo la situazione più complicata per il Borussia, a causa dei problemi fisici di Delaney, Reus e Brandt, i titolari dovrebbero essere Hakimi, l’ex bianconero Emre Can, Witsel e Guerreiro a sostegno di un tridente d’attacco composto invece da Sancho, il grande acquisto di gennaio Haaland e Thorgan Hazard. Attenzione però alla difesa, che avrà un compito non facile contro le stelle del Psg: il portiere Burki e davanti a lui Piszczeck, Hummels e Zagadou dovranno dare il massimo.

Sul fronte francese per le probabili formazioni di Borussia Dortmund Psg possiamo dunque partire proprio dall’attacco di Thomas Tuchel: gli acciacchi di Neymar ci spingono a pensare che potremmo avere Icardi prima punta (favorito su Cavani) al centro del tridente con Di Maria e Mbappé, reparto comunque di lusso e fermo restando che il brasiliano certamente proverà fino all’ultimo a prendersi una maglia, a danno di Di Maria. Procedendo a questo punto a ritroso ecco il centrocampo con Verratti in cabina di regia affiancato da Gueye e Sarabia, mentre la difesa a quattro può essere schierata con Meunier, Thiago Silva, Marquinhos e Kurzawa da destra a sinistra davanti al portiere Navas.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczeck, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard. All. Favre.

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Gueye, Verratti, Sarabia; Di Maria, Icardi, Mbappé. All. Tuchel.



