Probabili formazioni Borussia Dortmund Siviglia/ Quote, chi dietro Haaland?

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA: CHI GIOCA OGGI?

Analizziamo le probabili formazioni di Borussia Dortmund Siviglia, partita che stasera sarà valida come ritorno degli ottavi della Champions League 2020-2021. La situazione di partenza è abbastanza definita sulla carta: all’andata infatti i gialloneri tedeschi hanno espugnato lo stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia vincendo 3-2, il che significa che per qualificarsi gli spagnoli dovranno vincere con almeno due gol di scarto, oppure segnandone almeno quattro. Impresa difficile, anche perché il Borussia Dortmund può disporre di un grande cannoniere come Haaland e nel girone di Champions League ha mostrato le sue qualità, anche se con la Lazio non ha mai vinto nelle due partite. Sarà interessante vedere se il Siviglia saprà fare l’impresa, confermando un feeling internazionale che almeno in Europa League è fenomenale per la squadra di Julen Lopetegui. Diamo allora uno sguardo alle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di Siviglia Borussia Dortmund.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo al pronostico su Borussia Dortmund Siviglia basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa tedeschi partiranno favoriti questa sera in Champions League: il segno 1 è quotato a 2,20, mentre per un colpaccio del Siviglia (segno 2) si arriva fino a 3,10 ed infine un pareggio (segno X) varrebbe 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA

GLI 11 DI TERZIC

Nelle probabili formazioni di Borussia Dortmund Siviglia, l’allenatore dei gialloneri Edin Terzic dovrebbe puntare sul 3-4-2-1, modulo con cui in Bundesliga ha perso sul campo del Bayern Monaco dopo essere stato in vantaggio di due gol: Emre Can dunque sarà il terzo in difesa al fianco di Hummels e Akanji, che dovrebbe prendere il posto di Zagadou. In porta giocherà Hitz, mentre Meunier avrà spazio a destra e Raphael Guerreiro avrà la maglia di esterno sinistro, per completare un centrocampo nel quale Delaney e Bellingham partono favoriti come centrali. Sulla trequarti sono addirittura in cinque per due maglie: Sancho e Reus sembrano tuttavia favoriti su Thorgan Hazard, Brandt e Reyna. Davanti ovviamente avremo Haaland, che continua a segnare con grande regolarità.

LE SCELTE DI LOPETEGUI

Per quanto riguarda Julen Lopetegui, le probabili formazioni di Borussia Dortmund Siviglia ci offriranno un 4-2-3-1 o un 4-3-3: davanti a Bounou avremo la coppia centrale formata da Koundé e Diego Carlos, come terzini invece saranno titolari Jesus Navas e Escudero. In mezzo al campo Gudelj cerca una maglia ma dovrebbe perdere il ballottaggio con Rakitic che dovrebbe agire al fianco di Fernando. In alternativa però, con il 4-2-3-1, l’ex Barcellona avanzerebbe per giocare tra le due ali, Suso e Alejandro Gomez; in questo modo in mezzo al campo ci sarebbe spazio per Jordán, che comunque dovrebbe trovare una maglia da titolare anche con il 4-3-3 (il dubbio è più tattico che sugli uomini da schierare). Davanti abbiamo il solito ballottaggio tra Luuk De Jong e En-Nesyiri: parte favorito l’olandese.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Emre Can, Hummels, Akanji; Meunier, Delaney, Bellingham, Raphael Guerreiro; Reus, Sancho; Haaland. All. Terzic.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordán; Suso, L. De Jong, A. Gomez. All. Lopetegui.



