Probabili formazioni Borussia Dortmund Ulsan: le scelte dei due allenatori nella partita valida per il girone F al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND ULSAN: CI SARÀ QUALCHE CAMBIO?

Ecco l’appuntamento con le probabili formazioni Borussia Dortmund Ulsan, e le scelte di campo di una partita che mercoledì 25 luglio vale per la terza giornata nel girone F al Mondiale per Club 2025. Il Borussia Dortmund punta gli ottavi: gli basta un pareggio, anche se per il primo posto in classifica deve vincere.

Niko Kovac fino a questo momento ha cambiato davvero poco nella sua squadra, ma qualche modifica l’ha fatta: resta da capire cosa sceglierà oggi, potendo eventualmente far tornare qualche titolare o concedere chance ad altri calciatori, dipenderà anche da come vorrà approcciare la partita.

Il discorso naturalmente è lo stesso per lo Ulsan Hyundai, ma partendo da una premessa diversa: i sudcoreani infatti sono già eliminati avendo perso entrambe le partite, ma vorranno tenere a fare bella figura contro una big del calcio europeo.

Per questo motivo potremmo comunque vedere in campo la stessa squadra che ha tenuto testa alla Fluminense, e dunque per noi è arrivato il momento di iniziare a fare le ipotesi sulle scelte da parte dei due allenatori, e di prenderci del tempo per valutare da vicino le probabili formazioni Borussia Dortmund Ulsan.

PRONOSTICO E QUOTE BORUSSIA DORTMUND ULSAN

Vantaggio netto per i gialloneri in questa partita, nelle probabili formazioni Borussia Dortmund Ulsan leggiamo anche come le quote della Snai abbiano assegnato un valore di 1,20 volte la giocata sul segno 1 per la loro vittoria, con guadagno posto sul pareggio (segno X) già alto a 6,25 volte la posta in palio, mentre il segno 2 che identifica il successo dello Ulsan Hyundai porta in dote una vincita che corrisponde a 12,00 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND ULSAN

KOVAC E LE SUE IDEE

Dicevamo dunque che Kovac potrebbe riproporre qualcuno dei suoi titolari, con le probabili formazioni Borussia Dortmund Ulsan schieriamo sempre il 3-4-2-1 e una difesa che può rimanere invariata con Sule, Anton e Benseibaini che si piazzano a protezione di Kobel. In mezzo al campo Sabitzer è partito dalla panchina contro il Mamelodi, qui può tornare titolare: può affiancare Gross, ma in ballottaggio ci sono anche Nmecha e Chuwkuemeka che rappresentano delle alternative valide, così come l’arretramento di Jobe Bellingham che alla prima da titolare ha trovato subito la via della rete.

Sulle corsie, per ora due su due per Svensson che quindi potrebbe ancora essere in campo dal primo minuto; a destra invece è tutto apparecchiato perché Ryerson si riprenda la maglia che nella seconda partita del girone aveva lasciato a Yan Couto. Siamo alla trequarti: Adeyemi può tornare in campo, in questo caso bisognerebbe valutare chi gli lascerebbe il posto tra il già citato Jobe Bellingham e Brandt, come prima punta si va verso la conferma di Guirassy a meno che Kovac pensi già a preservalo per gli ottavi, nel qual caso a giocare questa partita dall’inizio sarà Beier.

LE MOSSE DI KIM

Volendo ipotizzare le scelte di Kim Pan-Goo nelle probabili formazioni Borussia Dortmund Ulsan, possiamo parlare di un 5-3-2: due laterali che restano abbastanza bloccati e dovrebbero essere Kang Sang-Woo e Ludwigson, mentre a proteggere il portiere Jo Hyeon-Woo sarebbero tre centrali con Kim Young-Gwon, Lee-Jae-Ik e Trojak che ancora una volta partono favoriti. Centrocampo comandato da Bojanic che si piazza in qualità di frangiflutti; a fargli compagnia come interni dovremmo vedere ancora Ko Seung-Beom e Lee Jin-Hyun, uno dei due marcatori contro la Fluminense.

Il secondo ad aver segnato nella partita contro la squadra brasiliana è Um Won-Sang, che dovrebbe avere una maglia dal primo minuto anche nel match con cui lo Ulsan Hyundai si congederà dal Mondiale per Club 2025; con lui nel reparto avanzato dovrebbe esserci Erick Farias, ma a dire il vero potremmo dire che si tratta di un ballottaggio tutto brasiliano con Yago Cariello. Come ulteriore alternativa, Kim potrebbe puntare su Yool Heo, che a differenza di Cariello ha avuto uno spezzone nella partita precedente.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND ULSAN: IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Jo. Bellingham, Adeyemi; Guirassy. Allenatore: Niko Kovac

ULSAN (5-3-2): Jo Hyeon-Woo; Kang Sang-Woo, Kim Young-Gwon, Lee Jae-Ik, Trojak, Ludwigson; Ko Seung-Beom, Bojanic, Lee Jin-Hyun; Um Won-Sang, Erick Farias. Allenatore: Kim Pan-Gon