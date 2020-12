Probabili formazioni Borussia Monchengladbach Inter/ Quote, Eriksen trequartista?

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA MONCHENGLADBACH INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Analizzando le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach Inter ci introduciamo alla partita valida per la quinta giornata nel gruppo B di Champions League 2020-2021: un dentro o fuori per Antonio Conte che può solo vincere per tenere aperte le speranze di qualificazione agli ottavi, perché ai tedeschi basta un solo punto nelle prossime due partite per festeggiare e, soprattutto, mancare la vittoria questa sera significherebbe non poter più riprendere nemmeno il Real Madrid. Insomma, una situazione delicatissima nella quale i nerazzurri si sono messi, più che con gli 0 punti in 180 minuti contro i blancos, pareggiando le prime due partite del girone; non ci fosse stato il gol al 90’ contro i tedeschi, nella sfida di andata, la squadra sarebbe eliminata già prima di giocare oggi. Possiamo allora attendere che il Borussia Park apra le sue porte tra qualche ora, e intanto fare qualche valutazione sulle scelte che potrebbero operare i due allenatori, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Borussia Monchengladbach Inter, e dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 2,20 volte quanto investito con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete ovviamente puntare sul segno X, garantirebbe una vincita corrispondente a 3,65 volte l’importo giocato.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA MONCHENGLADBACH INTER

GLI 11 DI ROSE

Un nodo nelle probabili formazioni di Borussia Monchengladbach Inter lo deve scogliere anche Marco Rose, che ha perso Hofmann: al posto dell’esterno destro sulla trequarti potrebbe confermare l’ex Lazaro, già titolare nell’ultimo poker rifilato allo Shakhtar, oppure affidarsi al veterano Herrmann, il che presupporrebbe la conferma di Marcus Thuram a sinistra e di Stindl come appoggio a Pléa. In alternativa, ancora, Embolo da laterale tattico; per il resto l’undici iniziale dei tedeschi non dovrebbe cambiare più di tanto, Bensebaini era assente già nella partita di settimana scorsa e quindi a sinistra ci sarà nuovamente Wendt, che completerà una difesa che nella sua zona centrale si affida a Ginter ed Elvedi, in porta prevede chiaramente l’esperto Sommer e a destra avrà Lainer, giocatore capace di spingere parecchio e presentarsi in costante proiezione offensiva. La zona centrale sarà invece presidiata da Kramer, campione del mondo con la Germania nel 2014 (da titolare) e Neuhaus, salvo variazioni dell’ultimo secondo saranno queste le scelte di Rose.

LE SCELTE DI CONTE

Purtroppo nelle probabili formazioni di Borussia Monchengladbach Inter le scelte di Conte sono sostanzialmente obbligate, con riferimento a centrocampo: Vidal, espulso in maniera ingenua contro il Real Madrid, è squalificato e Brozovic è stato lievemente colpito dal Coronavirus. Due le possibili soluzioni: la conferma della coppia Barella-Gagliardini con Eriksen ad agire da trequartista, oppure la titolarità di un Sensi che però non può essere al 100%, e che qualora venga schierato aprirebbe maggiormente ad un 3-5-2, con l’ex Cagliari che avrebbe facoltà di fluttuare tra le linee. Sulle corsie laterali avremo Hakimi e probabilmente Ashley Young, che sabato ha lasciato il posto a Perisic; nel reparto offensivo torna ovviamente titolare Romelu Lukaku che giocherà al fianco di Lautaro Martinez, anche se non è da sottovalutare la conferma di un Alexis Sanchez che sembra stare bene. Manca la difesa: D’Ambrosio dà la sensazione di aver sorpassato Skriniar nelle gerarchie di una linea a tre che limita le prestazioni dello slovacco, naturalmente saranno confermati sia De Vrij che Alessandro Bastoni così come il portiere Handanovic.

IL TABELLINO

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, M. Thuram; Pléa. Allenatore: Marco Rose

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, A. Young; Eriksen; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Antonio Conte



© RIPRODUZIONE RISERVATA