Probabili formazioni Bosnia Francia/ Quote: Deschamps cambia tantissimo

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA FRANCIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Bosnia Francia ci presentano la partita di Sarajevo che questa sera sarà valida per la terza giornata del girone D delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022, naturalmente nella zona europea. Questo girone si sta rivelando per il momento molto equilibrato e nemmeno i campioni in carica della Francia stanno riuscendo a fare la differenza: pareggio casalingo con l’Ucraina al debutto, poi nella seconda giornata una vittoria per 0-2 in Kazakistan, ma al termine di una prestazione non certo memorabile. Di conseguenza per ora la Francia non spicca sulle sue avversarie e di questo proverà ad approfittare stasera la Bosnia, che dal canto suo ha già osservato il turno di riposo e nell’unica partita finora disputata ha pareggiato in Finlandia. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Bosnia Francia a poche ore da una partita senza dubbio molto attesa.

DIRETTA/ Lussemburgo Portogallo (risultato 1-2) streaming tv: la ribalta Ronaldo!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico di Bosnia Francia. Favoriti gli ospiti francesi, il segno 2 è quotato infatti ad appena 1,40, mentre poi si sale a quota 4,25 per il pareggio (segno X) e fino a ben 8,50 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga della Bosnia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LITUANIA/ Diretta tv: Immobile o Belotti in prima punta?

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA FRANCIA

LE MOSSE DI PETEV

Nelle probabili formazioni di Bosnia Francia, modulo 4-3-3 per il c.t. dei padroni di casa Ivaylo Petev, che dovrebbe schierare un gran numero di calciatori che in Italia conosciamo molto bene. I titolari della Bosnia potrebbero dunque essere i seguenti: Sehic in porta; davanti a lui una difesa a quattro composta da Todorovic, Hadzkadunic, Sanicanin e Civic; nel terzetto di centrocampo ecco poi Gojak, Pjanic naturalmente in cabina di regia e Cimirot; infine il tridente d’attacco, con Stevanovic e Krunic che sono attesi ai fianchi del centravanti e punto di riferimento, naturalmente Dzeko.

Probabili formazioni Lussemburgo Portogallo/ Quote: pochi dubbi per Santos

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Dall’altra parte, modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni di Bosnia Francia, nelle quali Didier Deschamps dovrebbe fare ampio turnover rispetto alla trasferta di domenica in Kazakistan. Non cambierà il portiere che sarà sempre Lloris; per il resto tuttavia la rivoluzione potrebbe essere quasi totale, a cominciare dalla linea difensiva a quattro con Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernandez da destra a sinistra; in mediana dovrebbe trovare spazio la coppia formata da Sissoko e dallo juventino Rabiot, mentre due ex della Vecchia Signora come Coman e Pogba (in posizione dunque più avanzata rispetto a domenica) dovrebbero agire insieme a Mbappé sulla trequarti, alle spalle del centravanti, che sarà Giroud.

IL TABELLINO

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Hadzkadunic, Sanicanin, Civic; Gojak, Pjanic, Cimirot; Stevanovic, Dzeko, Krunic. All. Petev.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez; Sissoko, Rabiot; Coman, Pogba, Mbappé; Giroud. All. Deschamps.



© RIPRODUZIONE RISERVATA