Probabili formazioni Bosnia Italia/ Diretta tv: conferme per Mancini

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ITALIA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Bosnia Italia ci portano a parlare della partita di domani sera a Sarajevo, ultimo impegno per gli Azzurri nella fase a gironi della Uefa Nations League che ci vede al comando del nostro gruppo A e di conseguenza con il traguardo della qualificazione alla Final Four a portata di mano. Sarà cosa fatta in caso di vittoria, altrimenti dovremo dipendere dall’esito dell’altra partita. L’Italia arriva dalla bella vittoria contro la Polonia ed è verosimile attenderci una conferma di chi ha fatto bene domenica a Reggio Emilia, sia per convinzione sia in parte anche per necessità, dal momento che la situazione non è delle più semplici: andiamo di conseguenza adesso a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Bosnia Italia.

BOSNIA ITALIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Bosnia Italia sarà ovviamente affidata a Rai Uno, il canale che troviamo al numero 1 del telecomando e che trasmette tutte le partite della nostra Nazionale: anche in questo caso quindi l’appuntamento sarà in chiaro e, in alternativa, si potrà seguire il match di Nations League anche con il servizio di diretta streaming video, garantito sul sito oppure l’applicazione di Rai Play, disponibili a tutti senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ITALIA

LE MOSSE DI BAJEVIC

Le probabili formazioni di Bosnia Italia, per quanto riguarda i padroni di casa allenati da Dusan Bajevic, dovrebbero essere all’insegna del turnover. Dopo la sconfitta in Olanda, infatti, per la Bosnia è già matematica la retrocessione in Lega B e quindi ci potrebbe essere spazio per qualche esperimento: potenziali cambi in difesa davanti al portiere Sehic, con Kovacevic al fianco di Hadzikadunic nella coppia centrale e come terzino destro potrebbe esserci Kadusic, con Kolasinac invece confermato sull’altro versante. A centrocampo Pjanic potrebbe esserci in questa partita per lui sempre speciale, ma affiancato da Danilovic e Loncar in un 4-3-3 pronto a diventare 4-1-4-1. Infine, nel reparto offensivo c’è incertezza sugli esterni, con Visca e Gojak insidiati da Ziljkic e Tatar, mentre come prima punta si prepara Prevljak che domenica è andato a segno ad Amsterdam per il gol della bandiera.

LE SCELTE DI MANCINI

Per quanto riguarda gli Azzurri invece le probabili formazioni di Bosnia Italia dovrebbero sancire una totale continuità con la vittoria contro la Polonia, anche perché ci sono ancora parecchi indisponibili per Roberto Mancini. Non è escluso dunque che si veda lo stesso identico undici di domenica: in questo caso allora Gigio Donnarumma sarebbe protetto dai due centrali Acerbi e Bastoni, con Florenzi a destra ed Emerson Palmieri a sinistra come terzini titolari. In mezzo al campo il c.t. non dovrebbe rinunciare al trio con Jorginho in cabina di regia affiancato da Locatelli e Barella, pronto anche ad avanzare il suo raggio d’azione per agire eventualmente come trequartista di un estemporaneo 4-2-1-3. Nel tridente offensivo potrebbe esserci un’altra chance per Bernardeschi a destra; Belotti deve stringere i denti e sarà ancora il centravanti, con Insigne che come sempre partirà largo a sinistra.

IL TABELLINO

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kadusic, Kovacevic, Hadzikadunic, Kolasinac; Danilovic, Pjanic, Loncar; Visca, Prevljak, Gojak. All. Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Locatelli, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Mancini.



