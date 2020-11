Probabili formazioni Bosnia Italia/ Quote: Belotti al centro del tridente

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ITALIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Bosnia Italia ci introducono alla partita di Sarajevo, che stasera alle ore 20.45 saranno l’ultimo impegno per gli Azzurri di Roberto Mancini nel gruppo 1 della fase a gironi della Uefa Nations League. Dopo la vittoria di domenica sera contro la Polonia a Reggio Emilia siamo al comando del nostro gruppo e di conseguenza il traguardo della qualificazione alla Final Four è a portata di mano, sicuro in caso di vittoria ma possibile anche con altre combinazioni di risultati. Ci attendiamo una conferma di chi ha già fatto bene a Reggio Emilia, sia per convinzione sia in parte anche per necessità, dal momento che la situazione non è delle più semplici: premesso questo, andiamo adesso a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Bosnia Italia ormai a poche ore dal match di Sarajevo.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo uno sguardo anche al pronostico su Bosnia Italia, in base alle quote dell’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa varrebbe ben 7,75 volte quanto puntato, l’Italia dunque parte favorita e il segno 2 è quotato appena 1,38 volte la posta in palio. Con il pareggio, naturalmente segno X, ecco infine una quota intermedia, pari a 4,75 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ITALIA

LE MOSSE DI BAJEVIC

Turnover dei padroni di casa per le probabili formazioni di Bosnia Italia. Il c.t. Dusan Bajevic, dopo la sconfitta in Olanda che ha sancito la definitiva retrocessione in Lega B per la sua Bosnia, potrebbe dare spazio a qualche novità: potenziali cambi in difesa con Kovacevic al fianco di Hadzikadunic nella coppia centrale davanti a Sehic e Kadusic terzino destro, con Kolasinac che invece dovrebbe essere confermato sulla corsia mancina. A centrocampo Pjanic potrebbe comunque esserci in una sfida mai banale per lui, ma con l’ex Roma e Juventus potremmo vedere Danilovic e Loncar, dunque il 4-3-3 bosniaco è pronto a diventare 4-1-4-1. Incertezza infine nel tridente offensivo: Visca e Gojak sono insidiati da Ziljkic e Tatar come ali, come prima punta si prepara invece Prevljak, in gol domenica alla Johan Cruijff Arena per la rete della bandiera.

LE SCELTE DI MANCINI

Continuità per scelta e anche necessità invece per Roberto Mancini nelle probabili formazioni di Bosnia Italia. Ci sono ancora parecchi indisponibili e non è escluso che si vada dunque verso lo stesso undici titolare di domenica sera: in questo caso allora Gigio Donnarumma sarebbe protetto dalla coppia centrale formata da Acerbi e Bastoni, mentre a Florenzi ed Emerson Palmieri saranno richiesti gli “straordinari” come terzini titolari, con Di Lorenzo prima alternativa. In mezzo al campo appare davvero difficile che Mancini rinunci al trio con Jorginho in cabina di regia, Locatelli e Barella, con l’interista che in fase offensiva potrà avanzare il suo raggio d’azione per agire come trequartista. Nel vero e proprio tridente offensivo potrebbe esserci un’altra chance per Bernardeschi a destra, anche se Berardi è un jolly di lusso; meno dubbi sulle altre due maglie, con Belotti chiamato a stringere i denti per essere ancora il centravanti e Insigne invece intoccabile a sinistra.

IL TABELLINO

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kadusic, Kovacevic, Hadzikadunic, Kolasinac; Danilovic, Pjanic, Loncar; Visca, Prevljak, Gojak. All. Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Locatelli, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Mancini.



