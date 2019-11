Probabili formazioni Bosnia Italia/ Quote: Belotti o Immobile dal primo minuto?

Esploriamo ora le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Bosnia e Italia, big match per il girone J del torneo di Qualificazione agli Europei 2020, previsto questa sera alle ore 20,45 tra le mura dello stadio Bilino Palje di Zenica. Siamo infatti davvero impazienti di conoscere quali saranno le scelte di Mister Prosinecki: nel penultimo turno di questa manifestazione, sulla carta la Bosnia infatti ha ancora una piccola chance di strappare il biglietto per la prossima competizione continentale. Pure però la nazionale dovrebbe battere questa sera gli azzurri e ancora non basterebbe, perchè si dovrebbe aspettare un regalino dalle avversarie dirette. Ecco perché oggi per le probabili formazioni di Bosnia Italia il tecnico croato punterà tutto su i suoi uomini più esperti e certo in grado di far soffrire gli azzurri. Dall’altra parte invece gli azzurri potranno giocare questa sera con maggior tranquillità, visto che hanno già centrato la qualificazione ai prossimi Europei. Facile quindi pensare che Mancini oggi ci voglia proporre qualche novità, specialmente nella ripresa dove potrebbe essere concesso spazio a qualche volto nuovo appena arrivato in spogliatoio: per 11 titolare però non si uscirà dal seminato e saranno i soliti titolari a scendere per primi in campo oggi, assenti eccellenti esclusi ovviamente. Andiamo allora a controllare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Bosnia Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per fissare il pronostico di questo match per le Qualificazioni agli Europei 2020, pare che ben poco conti il fattore campo avverso e pure la relativa posta in palio per il girone J: sono sempre gli azzurri i naturali favoriti anche questa sera. Controllando poi le quote della snai per l’1×2 ecco che il successo dell’Italia stasera è stato dato a 2,20 contro il più elevato 3,10 assegnato alla Bosnia: il pareggio vale invece 3,60.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ITALIA

LE MOSSE DI PROSINECKI

Per il big match di questa sera di fronte al pubblico di casa Prosinecki per disegnare le probabili formazioni di Bosnia Italia ha chiamato a raccolta tutti i miglior elementi in circolazione e certo non ci stupiremo nel vedere nel 4-3-3 di questa sera parecchi volti noti. Ecco che già in attacco in un turno decisivo come questo, non si potrò fare a meno di Edin Dzeko, che sarà titolare con la fascia da capotano nel tridente in compagnia di Visca e Gojak. Per la mediana delle Bosnia poi il riferimento ineliminabile è certo Miralem Pjanic, regista anche della Juventus: con lui non mancheranno poi anche Krunic e Besic, anche se le alternative non mancano dalla panchina. Paiono infine già fissate le mosse del ct anche in difesa, con il reparto a 4 posto di fronte a Sehic tra i pali. Vedremo qui i centrali Kovacevic e Bicakcic, con il duo Kvrzic-Kolasinac adibito alle fasce.

LE SCELTE DI MANCINI

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Bosnia Italia Mancini certo darà spazio un po’ ai soliti noti per 11 titolare, ma certo nella ripresa potrebbe regalarci qualche novità, visto che in tale turno ha chiamato in ritiro alcuni giovani che siamo impazienti di scoprire come Cistana e Castrovilli. Ecco quindi che al fischio d’inizio domani in campo vedremo nel reparto a 4 della difesa i soliti Bonucci e Acerbi al centro del reparto, mentre toccherà a Biraghi e a Florenzi (impaziente di scendere in campo dopo i problemi con la Roma) coprire le fasce. Per la mediana sono poi scelte quasi obbligate per il tecnico visto che per questo turno delle qualificazioni agli Europei 2020 mancano Sensi e Verratti: vedremo dunque Jorginho in cabina di regia con Zaniolo e e Barella, ma certo sono possibili soluzioni differenti (pure l’arretramento di Bernardeschi sulla carta). Per l’attacco dell’Italia infine si accende il solito ballottaggio tra Belotti e Immobile per il ruolo di punta: ai lati stasera dovrebbero trovare infine spazio El Shaarawy e Insigne, ma Bernadeschi e Chiesa hanno voglia di mettersi alla prova con l’azzurro per uscire da un piccolo momento nero in campionato.

IL TABELLINO

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko, Gojak All. Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bonucci, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; El Sharaawy, Belotti, Insigne All. Mancini



