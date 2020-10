Probabili formazioni Bosnia Olanda/ Quote, De Vrij con Van Dijk? (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA OLANDA

Analizziamo le probabili formazioni di Bosnia Olanda, partita che si gioca per la Nations League 2020-2021: alle ore 18:00 di domenica 11 ottobre scendono in campo due nazionali che sono avversarie dell’Italia nel girone di Lega A, dunque una sfida importante anche per il destino degli azzurri che, avendo vinto ad Amsterdam il mese scorso, sono al comando delle operazioni. L’Olanda, che ha affidato la sua panchina a Frank De Boer, spera adesso di riprendersi il primo posto e per farlo dovrà cercare di vincere sul campo della Bosnia, una nazionale che nell’ultimo impegno interno ha perso in casa contro la Polonia restando ultima in classifica. Vedremo allora quello che succederà in campo, nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Bosnia Olanda.

Le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico su Bosnia Olanda ci dicono che gli orange partono nettamente favoriti: hanno infatti un valore di 1,50 volte la puntata sul segno 2, che identifica la loro vittoria esterna. Il segno 1 che regola il successo della nazionale balcanica vi farebbe guadagnare 6,25 volte quanto messo sul piatto, mentre per il pareggio identificato dal segno X il guadagno corrisponderebbe a 4,00 volte la giocata con questo bookmaker.

Nelle probabili formazioni di Bosnia Olanda dovrebbero tornare titolari Pjanic e Dzeko: il primo giocherà da mezzala in un centrocampo che dovrebbe comprendere anche Hadziahmetovic, schierato davanti alla difesa, e Besic mentre il secondo sarà la prima punta al centro di un tridente che prevede anche il rientro di Visca, con Gojak che come al solito si posizionerà sulla sinistra. Per il resto non dovrebbero esserci sorprese, anche se in difesa c’è qualche ballottaggio aperto: in porta chiaramente ci sarà Begovic che restituisce a Dzeko la fascia di capitano, davanti a lui la coppia centrale dovrebbe essere formata da Bikakcic e Sanicanin mentre sugli esterni Kvrzic si gioca il posto con Cipetic (a destra) e l’esperto Kolasinac spera di sfilare la maglia a Civic sull’altro versante.

Verosimilmente Frank De Boer opterà per il 4-2-3-1 in Bosnia Olanda, modulo di gioco che veniva già adottato da Ronald Koeman: le scelte ci sono, in porta va Cillessen e davanti a lui torna De Vrij che in assenza di De Ligt farà coppia con Van Dijk, mentre sugli esterni potrebbe trovare posto uno tra Tete e Dumfries, con Aké che invece rimane favorito per la sinistra. La cerniera di centrocampo, senza grosse sorprese, dovrebbe essere formata da Frenkie De Jong e De Roon; avanza sulla trequarti, come ai tempi dell’Ajax, Van De Beek che potrebbe avere la collaborazione di Wijnaldum, schierato più largo e avanzato rispetto a come gioca nel Liverpool, e Bergwijn lasciando allora a Depay il ruolo di prima punta. Babel e Prome sono buone alternative per il reparto avanzato, Hateboer invece può giocare ancora come terzino destro.

BOSNIA (4-3-3): Begovic; Kvrzic, Bikakcic, Sanicanin, Kolasinac; Besic, Hadziahmetovic, Pjanic; Visca, Dzeko, Gojak. Allenatore: Dusan Bajevic

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; F. De Jong, De Roon; Wijnaldum, Van De Beek, Bergwijn; Depay. Allenatore: Frank De Boer



