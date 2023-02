Probabili formazioni Braga Fiorentina/ Quote, esordio per Sirigu! (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA FIORENTINA: CHI GIOCA AL MUNICIPAL?

Scopriamo insieme le probabili formazioni di Braga Fiorentina, partita che si gioca per l’andata dei playoff di Conference League 2022-2023: al Municipal della città portoghese squadre in campo alle ore 18:45 di giovedì 16 febbraio, impegno non semplice per una Fiorentina che arriva a questo appuntamento in crisi (appena 7 punti sulla zona retrocessione in Serie A) e che deve ritrovarsi, potendo eventualmente sfruttare il percorso europeo nel quale ha ottenuto il secondo posto nel girone alle spalle del Basaksehir, pagando un avvio di stagione davvero pessimo.

Il Braga è avversario da non sottovalutare, soprattutto in casa; tuttavia anche i lusitani hanno qualcosa da farsi perdonare, il loro girone di Europa League non era impossibile ma è comunque arrivato un terzo posto dietro Union Saint Gilloise e Union Berlino, dunque ora bisogna provare a riprendersi e la Conference League potrebbe essere il terreno giusto. Aspettando di scoprire quello che succederà in campo, proviamo come sempre a fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dagli allenatori, leggendo le probabili formazioni di Braga Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Braga Fiorentina, partita valida per l’andata dei playoff di Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi il segno X per il pareggio, che porta in dote una vincita equivalente a 3,35 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 – sul quale puntare per il successo degli ospiti – andreste a intascare un valore che ammonta a 2,65 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA FIORENTINA

GLI 11 DI ARTUR JORGE

Per Braga Fiorentina Artur Jorge potrebbe affidarsi a un 4-4-2 di stampo classico, illuminato dagli esterni di centrocampo che sono Medeiros e Horta dai quali sostanzialmente passa il gioco della squadra portoghese. In porta per il Braga avremo Matheus; davanti a lui una linea difensiva con Paulo Oliveira e Tormeina che fanno i centrali, mentre i due terzini dovrebbero essere Victor Gomez a destra e Sequeira sull’altro versante del campo. Detto delle catene che i due laterali formeranno con i giocatori in mediana, ecco che nel reparto nevralgico dovremmo vedere un tandem composto da Racic e Al Musrati; per quanto riguarda invece l’attacco, Artur Jorge si potrebbe affidare nuovamente alla coppia con Banza e Abel Ruiz, certamente quest’ultimo è il giocatore che la Fiorentina dovrà maggiormente tenere d’occhio in questo playoff di Conference League.

LE SCELTE DI ITALIANO

Vincenzo Italiano potrebbe fare turnover per Braga Fiorentina: il modulo è un 4-2-3-1 che comunque può variare a partita in corso, passando agilmente al 4-3-3 così come al 4-1-4-1 lasciando in questo caso Sofyan Amrabat a fare da schermo davanti alla difesa; gli altri due giocatori che possono allungare o accorciare la Fiorentina come un elastico dovrebbero essere Mandragora, finalmente tornato a disposizione, e Barak. In difesa si rivede Igor, che era squalificato contro la Juventus in campionato; farà coppia con Milenkovic, mentre sugli esterni le scelte di Italiano potrebbero rivolgersi a Venuti e Terzic con Sirigu che invece sembra pronto a fare il suo esordio con la maglia viola, dando un po’ di riposo a Pietro Terracciano. Resta da definire il reparto offensivo: qui verosimilmente potremmo vedere Ikoné sulla corsia destra e Brekalo, arrivato a gennaio, a sinistra, mentre Arthur Cabral dovrebbe agire come centravanti al posto di Luka Jovic.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA FIORENTINA: IL TABELLINO

BRAGA (4-4-2): Matheus; Victor Gomez, Paulo Oliveira, Tormeina, Sequeira; Medeiros, Al Musrati, Racic, Ricardo Horta; Banza, Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge

FIORENTINA (4-2-3-1): Sirigu; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; S. Amrabat, Mandragora; Ikoné, Barak, Brekalo; A. Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano











