Probabili formazioni Braga Roma/ Diretta tv: spazio per Dzeko dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani sera alle ore 18.55 italiane all’Estadio Municipal de Braga, la sfida di andata per i sedicesimi di Europa league tra Braga e Roma: andiamo a scoprirne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scorie quali saranno le mosse di Fonseca per questo nuovo appuntamento in Coppa: il tecnico portoghese, che pure ha fissato per la stagione altri obbiettivi, chiaramente ci terrà domani a fare bella figura contro la sua ex squadra. Per questo motivo non possiamo escludere che il lusitano possa oggi dare spazio a qualche titolare in più, pur con la preoccupazione di dover centellinare le forse in vista del prossimo match di Serie A contro il Benevento, sempre insidioso. Dovrebbe invece essere spazio al miglior 11 per Carvahal, che di ritorno da una serie super positiva nella Liga Nos, certo ha voglia di mettersi in luce contro una big della seconda coppa della UEFA per i club. Andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Braga Roma.

BRAGA ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Braga Roma sarà disponibile sui canali della televisione satellitare di Sky: la partita di Europa League sarà dunque un’esclusiva riservata ai soli abbonati, che in alternativa la potranno seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRAGA ROMA

LE MOSSE DI CARVALHAL

Come affermato prima, il Braga torna protagonista in Europa league vantando una lunga striscia di risultati positivi: difficile che il tecnico domani cambi strategia, nella volontà di provare a mettere in scacco una vera big. Fissato dunque il consueto 3-4-2-1, ecco che domani sera dovremmo rivedere pronto dal primo minuto in attacco Abel Ruiz, seguito sull’esterno da Horta (miglior marcatore del club in Europa league) e Fransergio. A centrocampo sarà spazio per Al Musratui e Novais, mentre Galeno e Esgaio agiranno dal primo minuto come esterni. Per la difesa sono maglie già consegnate, con Cristian Borja (fresco di gol contro il Santa Clara nell’ultima di campionato), Tormena e Raul Silva pronti titolari.

LE SCELTE DI FONSECA

Qualche ballottaggio in più si accende invece nella metà campo giallorossa: per le probabili formazioni di Braga Roma abbiamo già detto che Fonseca potrebbe non attuare un completo turnover per questa sfida di Europa league. Anche perchè in alcuni settori ha le mani legate, come in difesa: senza Smalling e Kumbulla, sarà ancora spazio per Mancini. Cristante e Ibanez. A centrocampo però il tecnico lusitano potrebbe anche concedere riposo a uno tra Veretout e Villar: in tal caso sarebbe spazio per Pellegrini (arretrato) al centro del reparto. In corsia si faranno avanti dal primo minuto Karsdorp e Spinazzola, ma i ballottaggi con Bruno Peres e Calafiori sono ben vivi. In attacco ecco pronto Edin Dzeko, di nuovo titolare roma: al suo fianco sarebbe posto per Mkhitaryan come per Pedro.

IL TABELLINO

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Borja, Tormena, Raul Silva; Esgaio, Al Musrati, Novais, Galeno; Fransergio, Horta; Ruiz. Allenatore: Carvalhal

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko Allenatore: Fonseca



