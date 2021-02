Probabili formazioni Braga Roma/ Quote, pochi dubbi per Fonseca (Europa league)

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Braga Roma, sfida valida come andata dei sedicesimi di finale di Europa league, in programma oggi alle ore 18.55 all’EstAdio Municipal de Braga. Siamo dunque impazienti di conoscere le mosse di Fonseca per quello che segna il gran ritorno della Lupa in Europa, dopo diverse settimane di stop. Per la squadra giallorossa, che pure giunge in campo dopo aver riconquistato il terzo posto in classifica di Serie A (merito del 3-0 segnato contro l’Udinese solo pochi giorni fa, come del tonfo della Juve) pare un impegno non troppo complicato, almeno sulla carta. Pure abbiamo già visto che Fonseca (ex del match) potrebbe oggi non voler correre rischi eccessivi, optando un po’ per i soliti titolari anche per la trasferta lusitana: anche considerato che gli assenti annunciati, in casa giallorossa, sono sempre tanti. Andiamo comunque a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Braga Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di Europa League tra Braga e Roma non abbiano dubbi nel consegnare ai giallorossi il favore del pronostico: nell’1×2 poi il portale di scommesse Eurobet ha segnato a 3.35 il successo lusitano contro il più basso 2.05 per la vittoria giallorossa, mentre il pareggio è stato valutato a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRAGA ROMA

LE MOSSE DI CARVALHAL

Per le probabili formazioni di Braga Roma, ci attendiamo un comodo 3-4-2-1 da parte di Mister Carvalhal, che già ha ampiamente utilizzato questo modulo per le sfide di Europa league. Segnalato che oggi il tecnico lusitano dovrebbe dare spazio solo ai suoi titolari più in forma (assenti esclusi ovviamente), ecco che questa sera non abbiamo dubbi nell’assegnare la maglia da titolare in attacco a Abel Ruiz: al suo fianco pure non mancheranno Horta e Fransergio (anche se Piazon rimane validissima alternativa). Per la mediana del club portoghese, ecco che poi si faranno oggi avanti dal primo minuto i soliti Novais e Al Musrati, mentre toccherà a Esgaio e Galeno agire dal primo minuto in corsia di reparto. Qualche dubbio poi si accende in difesa, composta a tre davanti a Matheus: pure dovremmo comunque vedere dal primo minuto Tormena, Sequiera e Borja (Viana è stato ceduto solo pochi giorni fa).

LE SCELTE DI FONSECA

Come abbiamo accennato prima, per Fonseca oggi non sarà grandissimo turnover: il tecnico lusitano ha fissato altre priorità per la stagione in corso, ma certo oggi non vorrà fare brutta figura contro il suo ex club in coppa. E poi non sempre sarebbe stato possibile effettuare un cambio: già in difesa infatti le mosse per l’allenatore sono obbligate. Senza Smalling e Kumbulla (e con Juan Jesus e Fazio fuori dalla lista UEFA), oggi sarà ancora posto per i soliti Mancini, Cristante e Ibanez nel reparto arretrato. A centrocampo invece non possiamo escluder che il tecnico concederà riposo a uno tra Villar e Veretout: sarà dunque posto per Pellegrini, che verrà arretrato dall’attacco. Per le fasce esterne sarà invece gran lotta per le due maglie tra Calafiori, Bruno Peres, Spinazzola e Karsdorp. Infine segnaliamo che per l’attacco è forte la candidatura alla maglia da titolare di Edin Dzeko: al suo fianco dovrebbe essere posto per Pedro come per Mkhitaryan, sempre irrinunciabile.

IL TABELLINO

BRAGA (3-4-2-1): 1 Matheus; 3 Tormena, 26 Borja, 5 Sequeira; 47 Esgaio, 8 Al Musrati, 7 Novais, 90 Galeno; 27 Fransergio, 21 Horta; 9 Ruiz. All.: Carlos Carvalhal

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 33 Bruno Peres, 17 Veretout, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 11 Pedro; 9 Dzeko. All.: Paulo Fonseca



