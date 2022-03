Probabili formazioni Brasile Cile/ Quote: Sanchez sarà titolare

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE CILE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Brasile Cile ci accompagnano verso la partita che nella notte italiana si gioca per la penultima giornata del lungo girone unico sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022, importante a dire il vero soprattutto per gli ospiti cileni, dal momento che il Brasile già da tempo ha ottenuto la matematica certezza della qualificazione, che invece è ancora in bilico per il Cile.

Per il Brasile dunque potrebbe anche essere l’occasione per fare qualche esperimento in vista del grande appuntamento iridato di fine anno, mentre il Cile deve dare tutto perché un colpaccio in Brasile potrebbe essere fondamentale per poter essere protagonista anche in Qatar. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire alcune notizie in più circa le probabili formazioni di Brasile Cile.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Brasile Cile in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono nettamente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,42, mentre si sale a 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Cile.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE CILE: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI TITE

Nelle probabili formazioni di Brasile Cile, ecco che il commissario tecnico dei verdeoro Tite dovrebbe schierare il suo undici titolare con il modulo 4-3-3 e questi possibili titolari dal primo minuto: Alisson in porta; linea a quattro indifesa con Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Telles da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Fabinho, Casemiro e Paquetà; infine in attacco il tridente con Antony, Neymar e Vinicius. Attenzione però alle possibili novità in una partita che per il Brasile non conta per la qualificazione già raggiunta.

LE SCELTE DI LASARTE

Situazione ben più delicata per un Cile che oggi si gioca moltissimo, il c.t. Lasarte per le probabili formazioni di Brasile Cile dovrebbe puntare su un modulo 3-4-1-2 e indichiamo questi undici come possibili titolari dal primo minuto: Bravo in porta; retroguardia a tre formata da Roco, Medel e Maripan; a centrocampo da destra a sinistra Isla, Pulgar, Aranguiz e Vegas; infine l’attacco che dovrebbe prevedere Nunez come trequartista alle spalle delle due punte Edu Vargas e Sanchez.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI BRASILE CILE

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Telles; Fabinho, Casemiro, Paquetà; Antony, Neymar, Vinicius. Ct. Tite.

CILE (3-4-1-2): Bravo; Roco, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Vegas; Nunez; Edu Vargas, Sanchez. Ct. Lasarte.











