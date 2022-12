Probabili formazioni Brasile Corea del Sud/ Quote: tornano i big verdeoro

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COREA DEL SUD: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Brasile Corea del Sud ci avviciniamo alla partita che stasera a Doha sarà valida naturalmente per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Non si può più sbagliare, ora chi vince avanza e chi perde torna a casa, il Brasile non può permettersi distrazioni come la sconfitta contro il Camerun, ma il Brasile aveva in precedenza vinto contro la Serbia al debutto e poi anche contro la Svizzera per chiudere i conti del girone. La Seleção del c.t. Tite non entusiasma ma è fortissima in difesa e ha tutte le carte in regola per andare molto avanti.

La Corea del Sud invece si è qualificata vincendo al 91’ della terza partita contro il Portogallo, dopo un buon pareggio contro l’Uruguay e la sconfitta contro il Ghana. C’è stato onestamente anche un pizzico di fortuna, ma adesso il livello di difficoltà si alza tantissimo per gli asiatici allenati dal portoghese Bento. D’altronde la Corea del Sud non ha nulla da perdere, perché ovviamente la pressione sarà tutta dalla parte del Brasile. Tutto questo premesso, possiamo finalmente analizzare adesso più nel dettaglio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Brasile Corea del Sud…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Brasile Corea del Sud in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Naturalmente partono favoriti i verdeoro, formalmente padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,25, mentre si sale a quota 6,00 sul segno X in caso di pareggio e fino a ben 12 volte la posta in palio sul segno 2 qualora la Corea del Sud mettesse a segno l’impresa.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COREA DEL SUD

LE MOSSE DI TITE

Dopo l’ampio turnover utilizzato venerdì scorso contro il Camerun, nelle probabili formazioni di Brasile Corea del Sud il c.t. sudamericano Tite tornerà naturalmente a proporre la miglior formazione possibile, al netto degli infortunati. Il modulo del Brasile sarà un 4-2-3-1 nel quale Casemiro e Fred comporranno il duo in mediana, mentre a supporto del centravanti, che sarà ancora una volta Richarlison, ci saranno Raphinha, Paquetà e Vinicius Junior, dal momento che è ancora assente Neymar. Spicca però la difesa, con le certezze Alisson in porta e Marquinhos-Thiago Silva nella coppia centrale e qualche dubbio invece ancora legato ai terzini, con Eder Militao che dovrebbe giocare a destra e Alex Sandro a sinistra.

LE SCELTE DI BENTO

Modulo speculare per il c.t. Paulo Bento nelle probabili formazioni di Brasile Corea del Sud, con il dubbio legato alle condizioni del “napoletano” Kim Min-jae nella difesa che per il resto sarà formata dal portiere Kim Seung-gyu e da Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon e Kim Jin-Su, con Kwon Kyung-gwon che completerebbe il reparto in caso di necessità. In mediana agiranno Hwang In-beom e Jung Woo-young, mentre sulla trequarti offensiva ecco il terzetto con Lee Jae-sung, Lee Kang-in e naturalmente la stella Son Heung-min, a supporto del centravanti che sarà Cho Gue-sung, autore di una doppietta nello spazio di cinque minuti contro il Ghana.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COREA DEL SUD: IL TABELLINO

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Raphinha, Paquetà, Vinicius; Richarlison. All. Tite.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min; Cho Gue-sung. All. Bento.











