Probabili formazioni Brasile Serbia/ Diretta tv: dubbi in attacco! (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SERBIA: CHI GIOCA A LOSAIL?

Leggendo le probabili formazioni di Brasile Serbia entriamo nel clima di una partita bellissima, valida per il gruppo G dei Mondiali 2022: in campo a Losail, presso lo stadio Iconico – alle ore 20:00 di giovedì 24 novembre – troviamo la Seleçao che non vince il titolo dal 2002 ma ancora una volta è la favorita numero 1 per farlo, contro una nazionale che, sia pure non più facente parte della Jugoslavia unita, a lungo è stata considerata come il Brasile d’Europa, che ha raccolto molto meno di quello che avrebbe potuto ma che certamente ha parecchia qualità per fare male alle avversarie.

Vedremo cosa ci dirà il campo, intanto possiamo dire che il Brasile è appunto favorito per i Mondiali 2022 ma forse rispetto ad altre versioni del passato ha perso un po’ di qualità soprattutto in mezzo al campo; una Seleçao più operaia in certi reparti che però proprio per questo potrebbe adattarsi meglio alle partite di questa competizione. La Serbia dal canto suo si è qualificata direttamente vincendo in Portogallo la partita decisiva; aspettando che arrivi giovedì sera facciamo una breve valutazione sulle scelte dei due CT, analizzando insieme le probabili formazioni di Brasile Serbia.

DIRETTA BRASILE SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Serbia sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Uno, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SERBIA

LE SCELTE DI TITE

C’è vivo interesse per scoprire chi giocherà in Brasile Serbia: Tite dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Thiago Silva e Marquinhos (preferito a Eder Militao) a protezione di Alisson, a destra c’è l’eterno Dani Alves ma il titolare dovrebbe essere a tutti gli effetti Danilo, con Alex Sandro favorito a destra rispetto ad Alex Telles che finalmente giocherà i Mondiali. In mezzo al campo la cerniera con Casemiro e Fred: non geometrie ma certamente grande interdizione, qui però attenzione a Fabinho e alla sorpresa Bruno Guimaraes, che sta giocando benissimo con un Newcastle terzo in Inghilterra. Passiamo all’attacco: chi giocherà come prima punta? Tutto lascia pensare che sarà Gabriel Jesus, ma in realtà Richarlison avanza la sua candidatura e il calciatore dell’Arsenal potrebbe fare l’esterno. Sicuro del posto Neymar, con lui dovrebbe esserci anche Vinicius Junior; la terza maglia sarebbe di Antony, che parte favorito su Rodrygo. Ad ogni modo, davanti ci si può davvero divertire nel vedere calciatori che sono ancora parecchio giovani ma già straordinari protagonisti nelle loro squadre di club…

GLI 11 DI STOJKOVIC

Dragan Stojkovic, che non ha bisogno di presentazioni, ha il dubbio sul modulo per Brasile Serbia: si può ipotizzare il 3-4-1-2, cioè il solo Tadic alle spalle di Aleksandar Mitrovic e Vlahovic (che dovrebbe farcela) che dunque giocherebbero insieme, con Sergej Milinkovic-Savic spostato in mezzo al campo a fare coppia con Lukic (ma Ilic è stato convocato e potrebbe giocare). L’alternativa ovviamente riguarda il ballottaggio davanti e il doppio trequartista; ad ogni modo sarà una Serbia a trazione anteriore anche se nel secondo caso Stojkovic punterebbe maggiormente a coprirsi; vero è anche che quando non c’è stata necessità di vincere il modulo è sempre stato con una sola prima punta, e potrebbe essere così anche oggi. Sugli esterni correranno Zivkovic a destra e Kostic a sinistra; da valutare la difesa e in particolar modo Milenkovic, che in caso di titolarità lascerebbe in panchina Pavlovic con la conferma di Veljkovic e Stefan Mitrovic. In porta invece spazio a Vanja Milinkovic-Savic, altro rappresentante della nostra Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SERBIA: IL TABELLINO

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Antony, Neymar, Vinicius Jr; Gabriel Jesus. Allenatore: Tite

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, S. Mitrovic, Milenkovic; Zivkovic, Ilic, Lukic, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; A. Mitrovic. Allenatore: Dragan Stojkovic











