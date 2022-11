Probabili formazioni Brasile Serbia/ Quote, Gabriel Jesus subito? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SERBIA: CHI GIOCA A LOSAIL?

Le probabili formazioni di Brasile Serbia ci conducono sempre più vicini all’esordio della Seleçao ai Mondiali 2022: la partita si gioca presso lo stadio Iconico di Losail, alle ore 20:00 di giovedì 24 novembre. È un match di grande interesse: il Brasile è chiaramente una delle nazionali favorite per vincere i Mondiali 2022 ma dovrà dimostrarlo sul campo, rispetto alle passate edizioni ha confermato la sua grande qualità offensiva e innestato parecchi giovani interessanti, ma dà la sensazione di avere un centrocampo sostanzialmente raffazzonato, nel quale più che alle geometrie si è pensato all’interdizione (cosa che potrebbe pagare).

La Serbia invece si presenta in Qatar forte della vittoria in Portogallo nella partita per evitare il playoff, la promozione nella Lega A di Nations League e un gruppo che può durare ancora per parecchi anni. La qualità certamente non manca, ma non di rado i balcanici hanno mostrato di non saper confermare l’hype generato dalle loro potenzialità; questa potrebbe essere la volta buona per andare agli ottavi e magari anche ai quarti, lo scopriremo strada facendo ma per il momento ci dobbiamo concentrare sulle scelte che i due CT opereranno per il loro esordio ai Mondiali 2022, dunque leggiamo insieme le probabili formazioni di Brasile Serbia.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando che si giochi Brasile Serbia, leggiamo quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per i Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della Seleçao vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,50 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, ha un valore che equivale a 4,25 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per la vittoria della nazionale balcanica, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 6,25 quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SERBIA

LE SCELTE DI TITE

In vista di Brasile Serbia Tite sembra aver lavorato soprattutto sul 4-2-3-1: un sistema questo che permetterebbe di giocare con parecchi elementi offensivi, soprattutto di non rinunciare a certi giocatori. Il grande dubbio è sul ruolo di centravanti: alla fine la maglia potrebbe davvero essere di Richarlison, che opererebbe in una posizione non propriamente sua ma, appunto, sarebbe in grado di lasciare il posto a Gabriel Jesus sull’esterno, dove l’attaccante dell’Arsenal potrebbe risultare più letale. Con questo schieramento avremmo poi Vinicius Junior a sinistra e Neymar in posizione centrale; queste due maglie sembrano comunque confermate, a giocarsi il posto invece è Antony e a quel punto sarebbe Gabriel Jesus a fare la prima punta. Per il resto, in mediana Bruno Guimaraes e Fabinho insidiano Fred che però rimane favorito per affiancare Casemiro; ballottaggio Marquinhos-Militao come partner di Thiago Silva in mezzo alla difesa, sulle fasce i due juventini Danilo e Alex Sandro dovrebbero essere titolari e in porta ci sarà ovviamente Alisson.

GLI 11 DI STOJKOVIC

Anche Dragan Stojkovic ha qualche punto di domanda in attacco per Brasile Serbia: Aleksandar Mitrovic naturalmente giocherà, il dubbio vero verte sulla presenza di Vlahovic che sembra aver recuperato ma, anche per contenere maggiormente la Seleçao, potrebbe andare inizialmente in panchina così da favorire l’innesto di due uomini sulla trequarti. Se a vincere fosse questo schieramento i due favoriti sarebbero Tadic – certo del posto – e Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe anche giocare a centrocampo; nel settore nevralgico del campo dovrebbe farcela Ilic, che dunque andrebbe a formare la coppia “italiana” con Lukic che si è preso la maglia di playmaker di questa Serbia. Kostic, altro elemento della nostra Serie A, giocherà come suo solito sulla fascia sinistra mentre sull’altro versante avremo Zivkovic; da valutare poi l’assetto difensivo della nazionale balcanica, il dubbio è Milenkovic che potrebbe fare il titolare componendo così una linea con Veljkovic e Stefan Mitrovic, il ballottaggio in porta lo vincerà Vanja Milinkovic-Savic.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SERBIA: IL TABELLINO

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison. Allenatore: Tite

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, S. Mitrovic, Milenkovic; Zivkovic, Ilic, Lukic, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; A. Mitrovic. Allenatore: Dragan Stojkovic

