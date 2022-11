Probabili formazioni Brasile Svizzera/ Diretta tv: Neymar e Danilo assenti

DIRETTA BRASILE SVIZZERA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Brasile Svizzera ci forniscono spunti molto interessanti verso la partita di domani nella seconda giornata del girone G dei Mondiali 2022, sicuramente il big-match di questo gruppo in base ai risultati della prima giornata, che hanno visto vittoriosi i verdeoro e gli elvetici. Per il Brasile ottime notizie dalla partita contro la Serbia, soprattutto grazie alla splendida doppietta di Richarlison, un po’ meno invece dall’infermeria, perché il c.t. Tite, come vedremo meglio in seguito, deve fare i conti con due assenze molto pesanti.

Per la Svizzera di Murat Yakin l’esordio è stato positivo grazie alla vittoria contro il Camerun che pone gli elvetici in una buona posizione in un girone che è comunque di livello altissimo: ci sarà ancora da soffrire, a cominciare naturalmente dal difficile test di domani contro la Selecao. Di certo l’attesa per quanto succederà è alta, dunque adesso andiamo a leggere insieme tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Brasile Svizzera.

BRASILE SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Brasile Svizzera sarà visibile per tutti in diretta tv su Rai Uno, domani pomeriggio alle ore 17.00 italiane. Naturalmente, come per tutti i match dei Mondiali 2022, la diretta streaming video sarà invece garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SVIZZERA

LE MOSSE DI TITE

Nelle probabili formazioni di Brasile Svizzera spiccano per Tite le forzate assenze di Neymar e Danilo e quindi le contromosse per porvi rimedio. Nel modulo 4-2-3-1 dei verdeoro, davanti al portiere Alisson, si giocano il posto di Danilo in due, cioè Dani Alves ed Eder Militao, per completare la difesa a quattro con Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; nel cuore della mediana schieriamo Paquetá e Casemiro, anche se a dire il vero l’ex Milan potrebbe anche avanzare sulla trequarti, dove tuttavia i favoriti per le tre maglie da titolare dovrebbero essere Raphinha a destra, Rodrygo centrale e Vinicius jr a sinistra; tutti loro alle spalle di Richarlison, naturalmente intoccabile come centravanti dopo la doppietta contro la Serbia.

LE SCELTE DI YAKIN

Sul fronte elvetico, le scelte del c.t. Murat Yakin per le probabili formazioni di Brasile Svizzera dovrebbero prevedere un modulo 4-2-3-1 speculare a quello dei verdeoro e con questi possibili undici titolari: in porta naturalmente Sommer; davanti a lui Widmer terzino destro, i due difensori centrali Akanji ed Elvedi e il granata Rodriguez a presidiare la corsia di sinistra; ecco poi nel cuore della mediana la consolidata coppia formata da Freuler e Xhaka, mentre Shaqiri, Sow e Vargas sono i favoriti per trovare posto da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti Embolo, autore del gol partita contro il Camerun.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SVIZZERA: IL TABELLINO

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetá, Casemiro; Raphinha, Rodrygo, Vinicius jr; Richarlison. All. Tite.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. All. Yakin.











