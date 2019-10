Probabili formazioni Brescia Inter/ Diretta tv, tanti dubbi in casa di Antonio Conte

Si accenderà solo domani sera alle ore 21,00 tra le mura dello stadio Rigamonti la sfida di Serie A tra Brescia e Inter, match di anticipo della 10^ giornata: ecco le probabili formazioni di questo incontro per il secondo turno infrasettimanale della stagione. Doppio impegno ravvicinato dunque per Corini e Conte: quali saranno le loro mosse per le probabili formazioni di Brescia e Inter? Difficile dirlo perchè sono tanti i dubbi che aleggiano in entrambi gli spogliatoi e tanti i giocatori che avrebbero bisogno di un po’ di riposo. Pur dopo la batosta subita contro il Genoa di Motta, Corini non potrà certo rinunciare ai suoi titolari per affrontare una big come l’Inter. Pure Conte dovrà confermate alcuni dei soliti nomi, sia perchè le alternative finora non hanno convinto, sia perchè non sono ancora poche le assenze accertate nello spogliatoio. Andiamo allora a controllare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Brescia Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Brescia Inter sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Uno (al canale 201) e Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA INTER

LE MOSSE DI CORINI

Per le probabili formazioni di Brescia Inter, come abbiamo detto prima Corini non potrà certo permettersi un turnover per fronteggiare una grande come la squadra milanese: certo sarà il 4-3-1-2 il modulo di riferimento. Ecco che allora domani al Rigamonti vedremo sempre Joronen tra i pali, con di fronte Cistana e Gastaldello: toccherà a Sabelli e Mateju agire ai lati. Saranno poi maglie confermate in mediana con Tonali in cabina di regia, accompagnato da Bisoli e Romulo. In punta poi dovrebbe tornare titolare la coppia Balotelli-Donnarumma nonostante l’ultimo esperimento con Ayè: sarà però ballottaggio per il ruolo sulla trequarti, dove comunque Spalek rimane l’alternativa migliore.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà sempre il 3-5-2 il modulo di riferimento di Conte ma certo sono tanti i dubbi che aleggiano nello spogliatoio dei nerazzurri, specie dopo il pareggio raggiunto con il Parma nel turno precedente di campionati. I giocatori acciaccati non mancano, ma certo il tecnico dovrà chiedere ai suoi un altro sforzo: solo gli ultimi allenamenti però ci daranno un quadro chiaro. Secondo le prime ipotesi però per l’anticipo della 10^ giornata domani saranno ancora una volta Godin, De Vrij e Skriniar ad agire dal primo minuto in difesa davanti ad Handanovic: certo però le alternative non mancano. Per la mediana dei nerazzurri poi domani sia faranno avanti Asamoah e Candreva ai lati e il trittico Borja Valero-Barella-Gagliardini al centro: soluzioni alternative sono però ben possibili. In attacco poi non è sda escludere che Lukaku possa sedersi in panchina: al suo posto porterebbero essere allora Lautaro Martinez e Politano a guidare l’attacco, con anche il giovane Esposito impaziente di dare spettacolo.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 15 Cistana, 5 Gastaldello, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali, 28 Romulo; 7 Spalek; 45 Balotelli, 9 Donnarumma.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 5 Gagliardini, Borja Valero, 23 Barella, 18 Asamoah;10 Lautaro Martinez, 16 Politano All. Conte



