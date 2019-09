Probabili formazioni Brescia Juventus/ Diretta tv, la prima di Balotelli (Serie A)

Dopo la buona vittoria ottenuta col Verona solo pochi giorni fa, ecco che la Juventus di Sarri torna in campo per il primo turno infrasettimanale del Campionato di Serie A: domani alle ore 21,00 si accenderà la sfida tra Brescia e Juventus ed è quindi arrivato il momento di analizzare le probabili formazioni. Ecco quindi che pare assai auspicabile la scelta del tecnico della Vecchia Signora di ritornare ai soliti titolari per le probabili formazioni di Brescia Juventus, dopo il riposo concesso sabato: la squadra di Corini sa essere avversario ostico, e ne ha avuto la riprova l’Udinese settimana scorsa. Pure non possiamo certo non ricordare che da questa quinta giornata per il Campionato di Serie A tornerà a disposizione Mario Balotelli. L’attaccante ha infatti terminato i turni di squalifica maturati in tempi precedenti ed è certo impaziente di tornare a correre sui campi del primo campionato italiano e ovviamente anche di fare della Juventus la sua prima vittima. Andiamo allora a esaminare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Brescia Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Juventus non sarà disponibile sui canali tradizionali: sarà una delle partite in esclusiva sulla piattaforma DAZN in diretta streaming video per i propri abbonati. Proprio in questi giorni però è iniziata la collaborazione Sky-DAZN, chi tra gli abbonati Sky ha attivato l’offerta potrà seguire il derby sul canale 209 della piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA JUVENTUS

LE MOSSE DI CORINI

Per le probabili formazioni di Brescia Juventus, Corini chiederà ai suoi un doppio sforzo pur dopo il pesante turno del weekend scorso: l’unica forza fresca nello schieramento sarà però Mario Balotelli. L’ex Nizza sarà quindi titolare per la prima volta con la maglia delle Rondinelle e si piazzerà al fianco di Donnarumma, nel 4-3-1-2, con Spalek adibito sulla trequarti. Per la mediana del Brescia poi si fanno avanti dal primo minuto Tonali, con Bisoli e Romulo al suo fianco. Saranno maglie confermate anche in difesa con la coppia centrale Chancellor-Cistana. Toccherà infine a Sabelli e Mateju agire ai lati dal primo minuto, mentre in porta si piazzerà titolare Joronen.

LE SCELTE DI SARRI

Dopo il turnover ammirato nella precedente giornata del Campionato di serie A, per le probabili formazioni di Brescia Juventus, Sarri dovrebbe ridare fiducia ai primi giocatori che abbiamo visto in campo come titolari in questo primo scampolo della stagione. Ovviamente anche domani sera nel 4-3-3 ritroveranno posto dal primo minuto Bonucci, Alex Sandro e Danilo, visto pure le assenze annunciate in difesa: a loro si unirà poi al Rigamonti De Ligt, con Szczesny di nuovo punto di riferimento tra i pali. Nella mediana però rivedremo dal primo minuto Pjanic, con Rabiot e Khedira, benchè certo non manchino alternative valide dalla panchina anche in questo turno di Serie A. Per l’attacco invece i tifosi juventini sperano di rivedere in campo dal primo minuto Dybala: con il numero 10 ci sarà Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, secondo le prime intenzioni del tecnico.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen: 2 Sabelli, 15 Cistana, 114 Chancellor, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali, 28 Romulo; 7 Spalek; 45 Balotelli, 9 Donnarumma All. Corini

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri



