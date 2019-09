Probabili formazioni Brescia Juventus/ Quote: Ronaldo non convocato (Serie A)

Siamo all’appuntamento con le probabili formazioni di Brescia Juventus: la partita valida per la quinta giornata della Serie A 2019-2020 si gioca martedì 24 settembre alle ore 21:00, dunque come anticipo del turno infrasettimanale. Una sfida interessante: certamente i bianconeri sono favoriti ma la squadra di Maurizio Sarri appare ancora leggermente imballata, ed è reduce da una vittoria sofferta e in rimonta contro il Verona, per la quale è servito anche un rigore. Attenzione dunque al Brescia, già due successi in questo avvio di campionato: le rondinelle giocano bene e sabato pomeriggio sono andate a vincere a Udine, prendendosi tre punti importanti in una sfida per la salvezza. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Rigamonti, aspettando il calcio d’inizio della partita e valutando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Brescia Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la squadra che parte favorita in Brescia Juventus è ovviamente quella ospite: ampia differenza tra il segno 2 per la vittoria bianconera (1,40) e l’eventualità del successo interno, per il quale dovrete scommettere sul segno 1 e andreste a guadagnare 7.50 volte quanto messo sul piatto. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte la cifra investita con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA JUVENTUS

I DUBBI DI CORINI

La grande notizia di Brescia Juventus è l’esordio di Mario Balotelli, che ha scontato le quattro giornate di squalifica: l’attaccante tornato in Serie A è pronto, anche se inizialmente Eugenio Corini potrebbe decidere di lasciarlo in panchina favorendo ancora una volta Ayé come compagno di reparto di Alfredo Donnarumma. Scelta da valutare fino alla fine, perchè scalpita anche l’ex Matri; sulla trequarti cerca posto Leonardo Morosini che potrebbe soppiantare Spalek nelle scelte del suo allenatore, a centrocampo sembra invece tutto confermato – nonostante il rientro di Dessena dalla squalifica – con Dimitri Bisoli e Romulo (altro ex, come lo stesso Corini) che agiranno sulle mezzali proteggendo l’operato del playmaker Tonali. In difesa la coppia formata da Chancellor e Cistana dovrebbe proteggere il portiere Joronen (attenzione però al veterano Gastaldello, che potrebbe avere una possibilità dal primo minuto); Sabelli e Mateju si disporranno sugli esterni, anche perchè Martella non è nelle migliori condizioni e al massimo andrà solo in panchina.

LE SCELTE DI SARRI

Per Brescia Juventus Maurizio Sarri dovrebbe tornare alla formazione titolare, dopo il turnover effettuato contro il Verona: rivedremo allora i giocatori che sono rimasti in panchina sabato pomeriggio, a cominciare da Szczesny che andrà in porta e proseguendo con De Ligt, schierato al centro della difesa insieme a Bonucci. Scelte ancora bloccate sulle fasce: De Sciglio non è al top, dunque ancora una volta saranno Danilo e Alex Sandro a giocare a meno che Sarri non decida di arretrare Cuadrado e farlo giocare da terzino, come già visto a Firenze. A centrocampo Khedira e Matuidi dovrebbero essere le mezzali a supporto di Pjanic, ma la buona prova di Ramsey potrebbe spingere il gallese verso un’altra maglia da titolare; sarà una delle valutazioni più incerte da parte dell’allenatore bianconero, mentre in attacco si candidano sia Bernardeschi che Dybala perchè Cristiano Ronaldo non è stato convocato, e dunque i due dovrebbero agire come esterni a supporto di Higuain, che ha preso una botta al naso sabato pomeriggio ma è a disposizione.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 3 Mateju; 28 Romulo, 4 Tonali, 25 D. Bisoli; 7 Spalek; 18 Ayé, 9 Al. Donnarumma

A disposizione: 22 Alfonso, 29 Semprini, 5 Gastaldello, 20 Magnani, 26 Curcio, 16 Martella, 27 Dessena, 8 Zmrhal, 23 L. Morosini, 32 Tremolada, 21 Matri, 45 Balotelli

Allenatore: Eugenio Corini

Squalificati: –

Indisponibili: Ndoj, Torregrossa

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 10 Dybala

A disposizione: 77 Buffon, 31 Pinsoglio, 23 Danilo, 24 Rugani, 28 Demiral, 8 Ramsey, 30 Bentancur, 23 Emre Can, 25 Rabiot

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Pjaca, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo



© RIPRODUZIONE RISERVATA