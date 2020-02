Probabili formazioni Brescia Napoli/ Quote: problemi in attacco per Lopez

Questa sera alle ore 20.45 tra le mura del Rigamonti, si accenderà per la 25^ giornata di Serie A la sfida tra Brescia e Napoli, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. E’ bene infatti, alla vigilia del fischio d’inizio analizzare nel dettaglio le mosse di Diego Lopez come di Gattuso per le probabili formazioni di Brescia Napoli, contando che oggi a nessuno dei due allenatori verrà concesso alcun errore. I tre punti messi in palio infatti fanno ben gola, sia per la leonessa che ancora non dispera della salvezza, sia per i campani, che invece cercano continuità e punti per scalare la classifica. Pure però entrambi gli allenatori dovranno fare attenzione a fissare il proprio 11, dovendo tenere conto di alcuni casi dubbi anche alla vigilia del fischio d’inizio. Andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Brescia Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match e considerando il pronostico, non facciamo fatica a individuare negli azzurri i favoriti al successo nell’anticipo della 25^ giornata. Ne è d’accordo anche il portale di scommesse snai che già nell’1×2 ha fissato a 1.56 il successo del Napoli contro il più elevato 5.75 dato al Brescia: il pari vale 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA NAPOLI

LE MOSSE DI LOPEZ

Per le probabili formazioni di Brescia Napoli, il nuovo tecnico della leonessa disporrà i suoi secondo il consueto 4-3-1-2, ma pure prima dovrà verificare le condizioni degli acciaccati Torregrossa, Joronen e Cistana, variamente arrischiabili questa sera. Ecco che il numero 1 dovrebbe comunque presentarsi tra i pali dal primo minuto e pure il difensore non dovrebbe avere problemi: nel reparto a 4 verrà affiancato da Sabelli, Chancellor e Martella. Per l’attacco le cose si fanno più difficili: senza il bomber siciliano infortunato e lo squalificato Ayè, sarebbero uno tra Skrabb e Donnarumma ad affiancare Balotelli. Per la mediana si fanno vedere i soliti Bisoli, Tonali e Dessena.

LE SCELTE DI GATTUSO

Sarà il 4-3-3 il modulo di riferimento di Gattuso, che pure deve valutare anche alla vigilia la disponibilità di Milik, Koulibaly e Hysaj per le probabili formazioni di Brescia Napoli. Tra i tre solo il polacco ha concrete chance di farsi vedere in campo questa se al Rigamonti, a vantaggio di Mertens: pronti nel caso Insigne e uno tra Callejon e Politano per completare il tridente offensivo. Per la difesa dunque non contiamo di vedere dal primo minuto Koulibaly e Hysaj (in vista anche del prossimo match di Champions league), ma si faranno trovare pronti Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Mario Rui. Sono poi maglie consegnate anche nella mediana dei campani, con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, sicuri della loro titolarità questa sera.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 14 Chancellor, 15 Cistana, 26 Martella; 25 Bisoli, 4 Tonali, 27 Dessena; 31 Bjarnason, 9 Donnarumma, 45 Balotelli. All. Lopez

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso



