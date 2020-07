Probabili formazioni Brescia Roma/ Quote: chi sulla trequarti giallorossa?

Brescia Roma si gioca alle ore 19.30 di stasera, quando le due formazioni daranno vita allo stadio Mario Rigamonti a uno dei tre anticipi della 32^ giornata di Serie A. Squadre lontane dai rispettivi obiettivi di inizio campionato, fatte le debite proporzioni sono due deluse e la stagione rischia di essere fallimentare: dopo la sconfitta di Torino il Brescia è sempre più vicino alla retrocessione, mentre la Roma con la vittoria contro il Parma ha potuto tirare un respiro di sollievo, ma ormai l’obiettivo massimo sembra essere la qualificazione alla prossima Europa League, possibilmente senza preliminari. La posta in palio comunque è elevata sia per le Rondinelle di Diego Lopez sia per i giallorossi di Paulo Fonseca e di conseguenza per tutti questi motivi è molto interessante scoprire quali siano le ultime notizie su moduli e titolari per le probabili formazioni di Brescia Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel pronostico di Brescia Roma secondo le quote offerte dall’agenzia Snai abbiamo i giallorossi logicamente favoriti: il segno 2 è quotato infatti a 1,50. Si sale poi di parecchio, già a quota 4,50 in caso di pareggio e dunque di segno X, mentre chi dovesse puntare sul segno 1 sarà ripagato ben 6,00 volte la posta in palio se al Rigamonti dovessero vincere i padroni di casa del Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ROMA

LE SCELTE DI LOPEZ

Nelle probabili formazioni di Brescia Roma, ci aspettiamo le Rondinelle di Diego Lopez in campo con un 4-3-1-2, nel quale tuttavia l’allenatore deve ancora sciogliere qualche ballottaggio. In porta certamente Joronen, davanti a lui Sabelli come terzino destro, mentre nella coppia centrale potrebbe rientrare Chancellor ed è dunque possibile che al suo fianco giochi il giovanissimo Papetti facendo scivolare Mateju a sinistra, dove però resta viva anche la possibilità legata all’altro giovane Semprini. A centrocampo potremmo vedere il terzetto formato da Bjarnason, Tonali e Dessena, con Spalek alternativa come mezzala e Viviani come ricambio di Tonali in cabina di regia; altro nome caldo è Zmrhal, che però potrebbe anche giocare come trequartista – con Spalek di nuovo nei panni dell’alternativa – in supporto alla coppia di attaccanti, questa invece certamente formata da Torregrossa e Donnarumma.

LE MOSSE DI FONSECA

Sulla sponda giallorossa, le probabili formazioni di Brescia Roma sono condizionate dalle squalifiche di Cristante e Mkhitaryan. Il modulo potrebbe essere ancora il 3-4-2-1 visto mercoledì sera contro il Parma, dunque il terzetto difensivo davanti a Pau Lopez dovrebbe dunque essere formato da Ibanez, Fazio e Mancini, considerando che Smalling sarà ancora indisponibile e che appunto Cristante non può essere schierato. A centrocampo c’è un doppio ballottaggio sulle fasce: Zappacosta-Bruno Peres a destra e Kolarov-Spinazzola a sinistra, mentre si pensa alla conferma di Veretout-Diawara come coppia centrale. Volendo si potrebbe anche arretrare Pellegrini in mediana, ma per Lorenzo è senza dubbio più probabile una maglia sulla trequarti, dove se la giocano anche Carles Perez, Perotti e Under, con il primo leggermente favorito per completare la coppia alle spalle di Dzeko, di fatto indispensabile come prima punta in questa Roma.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mateju; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cistana, Bisoli.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Mancini; Zappacosta, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca.

Squalificati: Cristante, Mkhitaryan.

Indisponibili: Smalling, Santon.



