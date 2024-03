Probabili formazioni Brighton Roma/ Diretta tv: De Rossi pensa al turnover (Europa League, 13 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON ROMA: CHI GIOCA IN INGHILTERRA?

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Brighton Roma: la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale in Europa League 2023-2024 si gioca alle ore 21:00 di giovedì 14 marzo, e dovrebbe essere una formalità per i giallorossi che una settimana fa hanno vinto con un incredibile 4-0, un risultato che ha evidenziato lo stato di forma di una squadra che sembra aver svoltato soprattutto sul piano mentale con l’arrivo di Daniele De Rossi, bravo a sfruttare anche la scellerata scelta tattica del collega e connazionale Roberto De Zerbi, che ora ha una montagna da scalare.

Diretta/ Roma Brighton (risultato finale 4-0): De Rossi batte nettamente De Zerbi! (EL, 7 marzo 2024)

Ripresa la Fiorentina al 95’, la Roma continua anche la sua corsa in campionato verso un posto nella prossima Champions League, e tecnicamente giovedì sera all’AMEX Stadium può permettersi un po’ di turnover pur non potendo comunque dare per assodata la qualificazione, perché le brutte sorprese possono sempre capitare. Vedremo quello che succederà in campo, ma nel frattempo come sempre facciamo la nostra valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Brighton Roma.

Probabili formazioni Roma Brighton/ Quote, De Rossi con la difesa a tre (Europa League, 7 marzo 2024)

BRIGHTON ROMA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brighton Roma verrà trasmessa in chiaro essendo la partita mandata in onda su Tv8 questo giovedì, ma naturalmente anche questo match viene garantito sui canali della televisione satellitare: il vostro riferimento per questa sera sarà Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) oppure Sky Sport 252, ricordando che come sempre in assenza di un televisore potrete avvalervi anche del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, così come del portale Now Tv. Inoltre va specificato che anche questa partita di Europa League, come tutte le altre, sarà appannaggio della piattaforma DAZN, con visione in diretta streaming video che è riservata ai soli abbonati.

Probabili formazioni Roma Brighton/ Diretta tv: De Rossi con Lukaku e Dybala (Europa League, 6 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON ROMA

LE SCELTE DI DE ZERBI

Da capire se per Brighton Roma De Zerbi stravolgerà le scelte operate all’andata: il modulo dei Seagulls è una sorta di 4-2-3-1 in realtà molto elastico, in porta è tornato Verbruggen che potrebbe avere campo anche giovedì sera, davanti a lui Dunk e Van Hecke sembrano favoriti per agire come centrali ma va considerato anche l’ex Fiorentina Igor, sulle corsie laterali invece possiamo aspettarci Lamptey a destra e Estupiñan regolarmente a sinistra. In mezzo al campo poi Gross viaggia verso la conferma (rispetto alla vittoria di domenica contro il Nottingham Forest) ma anche Baleba dovrebbe esserci, i dubbi maggiori nel Brighton anti-Roma sono certamente quelli legati alla zona offensiva perché, se Welbeck è quasi certo della maglia da centravanti scalzando Evan Ferguson, lo stesso non si può dire di Moder e Ansu Fati che anzi dovrebbero tornare in panchina per favorire la titolarità di altri compagni di squadra. Possiamo dire che Lallana, Enciso e Buonanotte partano alla pari: tutti e tre sono trequartisti che sanno allargare la loro posizione, davvero complesso stabilire adesso chi di questi potrebbe essere titolare.

LE MOSSE DI DE ROSSI

Abbiamo già detto che De Rossi può fare turnover in Brighton Roma: non in porta dove dovrebbe comunque giocare Svilar, in difesa possibile conferma per Gianluca Mancini e dunque ballottaggio tra Diego Llorente e Ndicka per la seconda maglia, mentre a destra si rivedrà Zeki Celik e sull’altro lato del campo correrà Spinazzola. A centrocampo ci sarà turno di riposo per uno tra Cristante e Leandro Paredes: torna titolare Lorenzo Pellegrini, la terza maglia invece dovrebbe essere affidata a Edoardo Bove che con il nuovo allenatore ha giocato meno, ma resta comunque una valida alternativa nel settore nevralgico del campo. Per quanto riguarda il tridente offensivo, possiamo ipotizzare che De Rossi faccia rifiatare almeno due dei suoi tre tenori: quasi certamente El Shaarawy con Zalewski pronto a giocare sulla fascia sinistra, poi uno tra Dybala e Romelu Lukaku. Azzardando, diremmo l’argentino: dunque, il posto della Joya lo prenderebbe Azmoun che partirebbe come seconda punta tattica allargandosi a destra, naturalmente con questo assetto il modulo della Roma all’AMEX Stadium può diventare una sorta di albero di Natale.

PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON ROMA: IL TABELLINO

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupiñan; Baleba, Gross; Lallana, Enciso, Adingra; Welbeck. Allenatore: Roberto De Zerbi

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, G. Mancini, Ndicka, Spinazzola; E. Bove, Paredes, Lo. Pellegrini; Azmoun, Zalewski; R. Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi











© RIPRODUZIONE RISERVATA