PROBABILI FORMAZIONI BRUGES ATALANTA: CHI GIOCA IN BELGIO?

Gian Piero Gasperini deve fare ancora di necessità virtù, le assenze sono significative anche nelle probabili formazioni Bruges Atalanta, la trasferta in Belgio che attende oggi la Dea per l’andata dei playoff di Champions League, una sorta di “partita del cuore” per Charles De Ketelaere. I nerazzurri bergamaschi ci arrivano rinfrancati dalla goleada di Verona, che ha riparto anche qualche possibilità in ottica scudetto in campionato, mentre in Champions League bisognerà confermare quanto di buono fatto finora.

Il pareggio a Barcellona ha completato per la Dea un’ottima “fase campionato”, chiusa però al nono posto, motivo per il quale sarà necessario passare dai playoff, uno sforzo supplementare che il Gasp avrebbe volentieri evitato in questo periodo con l’infermeria piena. Il Bruges, ventiquattresimo e ultimo delle qualificate dalla fase precedente, è tuttavia una rivale certamente alla portata, magari l’ideale sarebbe mettere in discesa la strada già oggi: motivo in più per leggere le probabili formazioni Bruges Atalanta.

OSPITI FAVORITI: PRONOSTICO E QUOTE

Prima un rapido sguardo al pronostico secondo le quote Snai su Bruges Atalanta: la vittoria esterna della Dea è favorita a 2,05, mentre le differenze sono minime fra le altre due ipotesi, con il pareggio a 3,40 e una vittoria del Bruges che invece varrebbe 3,60 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES ATALANTA

4-2-3-1 PER HAYEN

Pochi problemi con le assenze per Nicky Hayen, nelle probabili formazioni Bruges Atalanta ecco allora il modulo 4-2-3-1 per i padroni di casa in questa sfida tutta nerazzurra. con il veterano Mignolet in porta. La difesa dovrebbe invece schierarsi a quattro e indichiamo come probabili titolari Seys, Spileers, Mechele e De Cuyper; le due maglie in mediana invece potrebbero andare a Velesen e Onyedika, mentre Jutglà, Vanaken e Vermant dovrebbero agire sulla linea della trequarti, aprendo l’attacco dei belgi che avrà infine come terminale la prima punta Nilsson.

ANCORA MOLTE ASSENZE PER GASPERINI

Sappiamo invece molto bene che gli assenti sono una variabile pesante nelle probabili formazioni Bruges Atalanta per Gian Piero Gasperini. In attacco per fortuna la rosa è ampia, per cui potremo vedere in azione Pasalic, l’atteso grande ex di turno De Ketelaere e il capocannoniere della Serie A Retegui, che sarà naturalmente la prima punta. In porta in questo momento è titolare per necessità Rui Patricio in porta, mentre in difesa è stato subito lanciato il nuovo acquisto Posch, che dovrebbe essere titolare anche oggi insieme a Hien e Djimsiti. A centrocampo infine indichiamo come esterni Bellanova a destra e Ruggeri sulla corsia mancina, ad affiancare gli intoccabili centrali De Roon ed Ederson.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES ATALANTA: IL TABELLINO

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Seys; Spileers, Mechele, De Cuyper; Velesen, Onyedika; Jutglà; Vanaken, Vermant; Nilsson. All. Hayen.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.