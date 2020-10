Probabili formazioni Bruges Lazio/ Diretta tv: dubbi in mezzo per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES LAZIO: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Bruges Lazio è in programma domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni daranno vita alla partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, che per la Lazio è cominciata benissimo grazie alla vittoria contro il Borussia Dortmund di settimana scorsa. Inoltre sabato è arrivata anche la vittoria sul Bologna che ha raddrizzato la situazione in campionato, dunque senza dubbio possiamo dire che la Lazio sta bene. Attenzione però al Bruges, che a sua volta ha fatto una bella impresa andando a vincere sul campo dello Zenit, dimostrando quindi di non essere l’ultima ruota del carro di un gruppo che si annuncia apertissimo: vincere in Belgio lancerebbe in fuga solitaria la Lazio e questa prospettiva è decisamente intrigante per i biancocelesti di Simone Inzaghi. Tutto questo considerato, è dunque giunto il momento di analizzare tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Bruges Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BRUGES LAZIO

Ricordiamo nel frattempo che Bruges Lazio in diretta tv sarà visibile questa sera esclusivamente sui canali della piattaforma Sky per gli abbonati, di conseguenza anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video sarà garantita tramite il servizio Sky Go solamente per gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES LAZIO

LE MOSSE DI CLEMENT

Le probabili formazioni di Bruges Lazio per quanto riguarda i padroni di casa di mister Clement logicamente non dovrebbero discostarsi molto da quella che settimana scorsa ha fatto l’impresa a San Pietroburgo. Possiamo dunque disegnare per il Bruges un modulo 4-3-3 che potrebbe prevedere i seguenti titolari: Horvath in porta; davanti a lui difesa a quattro con Clinton Mata a destra, Mechele e Ricca centrali e Sobol terzino sinistro; a centrocampo ipotizziamo il terzetto titolare con Vormer, Vanaken e Rits; infine, il tridente d’attacco per la formazione belga potrebbe vedere in campo dal primo minuto domani sera Diatta, Bonaventure e De Ketelaere.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per quanto riguarda invece i biancocelesti, ecco che le probabili formazioni di Bruges Lazio dovrebbero prevedere da parte di Simone Inzaghi il consueto modulo 3-5-2. Ancora indisponibile Strakosha, in porta ci sarà spazio per il veterano Reina; davanti a lui retroguardia a tre con Patric, Luiz Felipe titolare come contro il Borussia Dortmund e naturalmente Acerbi; a centrocampo resta ancora una certa cautela sulle condizioni di alcuni giocatori, con dubbi che andranno sciolti più avanti, ma possiamo ipotizzare per il momento la folta linea a cinque con Lazzari a destra, Milinkovic Savic, Leiva in cabina di regia, Luis Alberto ed infine Fares come esterno sinistro; infine ecco che in attacco la coppia titolare dovrebbe vedere Correa al fianco di Immobile.

IL TABELLINO

BRUGES (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Ketelaere. All. Clement.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi.



