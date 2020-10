Probabili formazioni Bruges Lazio/ Quote, Inzaghi senza Ciro Immobile

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES LAZIO: CHI GIOCHERÀ?

Sono riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Bruges Lazio, big match per la seconda giornata del girone F dell’Europa League, in programma questa sera alle ore 21.00 tra le mura del Jan Breydel Stadium di Bruges. A poche ore dal fischio d’inizio siamo oltre modo curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Clement come di Inzaghi per quello che sarò il primo scontro ufficiali tra le due squadre, nella loro storia. In casa del club belga infatti il tecnico nutre alcuni dubbi sulla disponibilità di alcuni suoi titolari fissi come Mignolet e Kossounou, che nei giorni scorsi erano risultati positivi al coronavirus, e ora attendono l’esito del tampone. Pure non saranno meno i problemi che attendono Inzaghi, alle prese con una lista lunghissima di assento: qui poi abbiamo dovuto aggiungere in extremis anche giocatori come Luis Alberto e Immobile, che non hanno preso parte agli ultimi allenamenti di rifinitura e non sono partiti per il Belgio. Non sarà dunque sfida semplice quella che attenderà il tecnico biancoceleste, pure desideroso di successo, dopo anche l’ottimo 2-1 segnato contro il Bologna pochi giorni fa in campionato. Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Bruges Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerati i tanti problemi che affliggono lo spogliatoio di Inzaghi, non ci stupisce che alla vigilia della sfida di Champions league il pronostico sorrida ai belgi. Anche la snai, per l’1×2 del match ha fissato a 1.75 il successo del Bruges, contro il più elevato 4.50 segnato per la Lazio: il pareggio pagherà la posta a 3.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRUGES LAZIO

LE MOSSE DI CLEMENT

Tolti i casi dubbi già citati, ecco che per il big match di questa sera. Clement pare avere in mente per le probabili formazioni di Bruges Lazio un buon 4-3-3, dove pure saranno tante le riconferme dall’11 che ha sfidato lo Zenit settimana scorsa. Di sicuro avremo ancora Horvat tra i pali, come pure il duo Ricca-Mechele al centro della difesa: Clinton Mata e Sobol saranno le prime scelte per il reparto esterno. Nella mediana dei nerazzurri il punto focale del gioco belga sarà Rist, mentre Vanaken e Vormer agiranno come mezz’ala. Maglie consegnate poi in attacco, con il talentino De Ketelare, confermato vicino a Dennis prima punta e Diatta.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per l’11 della trasferta belga, Inzaghi sarà costretto a cambiare completamente le carte, vista la lunga lista di assenti che si è formata proprio in questi giorni. Senza Strakosha vedremo sempre Pepe Reina tra i pali (l’alternanza sarebbe stata comunque garantita) mentre in difesa dovremo ora vedere pronti dal primo minuto Patric, Hoedt e Acerbi, visto che neppure Luis Felipe è tornato a disposizione. Sarà poi vera emergenza a centrocampo, dove il tecnico biancoceleste sarà costretto a mandare nell’arena anche Akpa-Akpro. Con l’ex salernitana pronti Milinkovic Savic e Parolo, come il duo composto da Marusic e Fares, adibito chiaramente sull’esterno. In attacco peserà naturalmente l’assenza di un gigante del gol come è Ciro immobile, rimasto nella capotale, farà le sue veci oggi Caicedo, in coppia con Correa.

IL TABELLINO

BRUGES (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Diatta, Dennis, De Ketelaere. All. Clement

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa-Akpro, Fares; Correa, Caicedo. All. Inzaghi



© RIPRODUZIONE RISERVATA