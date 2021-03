Probabili formazioni Bulgaria Italia/ Diretta tv: piccole novità per Mister Mancini

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA ITALIA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani sera alle ore 20.45 e tra le mura dello stadio Vasil Levski di Sofia, la sfida per il secondo turno del girone C delle qualificazioni ai Mondiali 2022 del Qatar tra Bulgaria e Italia: andiamo ad esaminare le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mancini, che messo da parte un buon 2-0 contro l’Irlanda nel nord nel primo turno, pure punta a fare bottino pieno anche domani sera a Sofia. Per la sfida di domani ovviamente il ct non rinuncerà ad alcuni capisaldi del suo spogliatoio, ma non escludiamo che possa variare un po’ le carte in tavola per quanto riguarda la difesa e l’attacco, tenuto conto degli ottimi elementi che ha disposizione (anche i giocatori dell’Inter, aggregati in ritardo, sono ora al 100%). Non vi sono invece gran dubbi nella metà campo dei bulgari: sconfitta solo pochi giorni fa per 3-1 contro la Svizzera, la nazionale del ct Petrov non potrà prescindere dai propri titolari per tentare l’impresa domani sera. Andiamo dunque a controllare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Bulgaria Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BULGARIA ITALIA

Ricordiamo nel frattempo che la sfida tra Bulgaria e Italia, prevista solo domani sera alle ore 20.45 sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Uno, come sempre quando si tratta di partite della nostra Nazionale maggiore. Di conseguenza, sarà disponibile per tutti tramite sito oppure app pure la diretta streaming video, garantita dal noto servizio Rai Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA ITALIA

LE MOSSE DI PETROV

Come annunciato prima, per le probabili formazioni di Bulgaria Italia, il ct Petrov domani non potrà certo prescindere da suoi giocatori più in forma, schierati secondo il già visto 3-4-2-1. Ecco che allora domani a Sofia dovremmo vedere pronto dal primo minuto Dimitar Iliev posto come prima punta offensiva, accompagnato sull’esterno da Yomov e Despodov, questo fresco di gol contro la Svizzera nel primo turno di qualificazione. Per il centrocampo della formazione bulgara si faranno avanti poi Chochev (ex Pescara e Palermo) e il capitano Kostadinov mentre saranno Cicinho e Popov fare da esterni di reparto. Pochi dubbi più in difesa: confermato Iliev tra i pali, ecco che davanti al numero 1 del Ludogorets vedremo Dimov, Zanev e Bozhikov.

LE SCELTE DI MANCINI

Possibile invece un lieve turnover in casa degli azzurri, rispetto allo schieramento visto solo pochi giorni fa contro l’Irlanda del nord: ovviamente il ct Mancini non si discosterà dal classico 4-3-3 come modulo. In attacco potremmo avere le prime sorprese: uno tra Belotti e Caputo potrebbero infatti venir preferiti domani a Immobile (che pure si è sbloccato contro i nordirlandesi), mentre sull’esterno potrebbe essere Chiesa a fare compagnia a Insigne, irrinunciabile. Per il centrocampo sarà riconferma per Locatelli in cabina di regia, anche se non sempre il giocatore del Sassuolo è stato impeccabile: Pellegrini e Verratti agiranno al suo fianco, anche se è forte il ballottaggio con Barella. In difesa difficilmente rivedremo ancora dal primo minuto Chiellini: uno tra Acerbi e Bastoni potrebbero dunque fare compagnia a Bonucci domani. Infine sull’esterno del reparto Spinazzola e Di Lorenzo potrebbero poi avere una chance su Emerson e Florenzi.

IL TABELLINO

BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev; Dimov, Zanev, Bozhikov; Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho; Despodov, Yomov; D. Iliev. All. Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Spinazzola, Bonucci, Acerbi, Di Lorenzo; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini



