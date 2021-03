Probabili formazioni Bulgaria Italia/ Quote, sarà spazio per Belotti dal 1^ minuto?

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA ITALIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Bulgaria Italia, attesissimo match del secondo turno per il girone C delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, previsto solo questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Vasil Levski di Sofia. Siamo infatti davvero impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Petrov come di Mancini per questa sfida, dove pure entrambe le squadre sono chiamate a fare bottino pieno. Vorrà certo tentare l’impresa la squadra di casa, che dopo aver subito un pesante 3-1 dalla Svizzera, deve assolutamente recuperare terreno, pur conto un rivale, sulla carta, nettamente superiore. Gli azzurri di Mancini, dopo il buon debutto contro l’Irlanda del nord, non possono invece lasciarci sfuggire i tre punti messi in palio, che potrebbero rivelarsi fondamentali per la ricorsa al pass iridato: pure va aggiunto che il ct oggi scombinerà non poco le carte in tavola, pienamente convinto di potersi fidare anche di coloro che sono rimasti finora in panca. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Bulgaria Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur riconoscendo il valore della squadra oggi padrona di casa, ecco che non abbiamo alcun dubbio nell’assegnare agli azzurri il favore del pronostico, alla vigilia del match. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 della partita ha fissato a 14.00 l’eventuale successo della Bulgaria mentre è stata quotata a 1.20 la vittoria dell’Italia oggi a Sofia: il pareggio vale la quota di 6.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA ITALIA

LE MOSSE DI PETROV

Come abbiamo accennato prima per tentare l’impresa e provare a mettere alle corde una big come è la squadra azzurra, il ct Petrov non potrà oggi fare a meno dei suoi titolari più in forma, schierati come al solito sul 3-4-1-2 di partenza. Già titolari contro la Svizzera, ecco che oggi saranno riconfermati dal primo minuto in difesa Dimov, Zanev e Bozhikov, mentre a centrocampo dovrebbe essere spazio come titolari per Kostadinov e Chochev: toccherà dunque a Popov e a Chichino occuparsi delle corsie esterne del reparto. Per quanto riguarda l’attacco bulgaro il ct Petrov dovrebbe poi consegnare ancora le maglie da titolari a Despodov e Yomov, anche se dalla panchina rimangono a disposizione Delev e Tsvetanov: sarà poi ballottaggio in prima punta tra Dimitri Iliev e Ananas Iliev.

LE SCELTE DI MANCINI

Per le probabili formazioni di Bulgaria Italia, Mancini certo oggi non rinuncerà al classico 4-3-3 come schieramento, ma certo il ct dovrebbe dare spazio a un buon turnover, rispetto all’11 che ha ben fatto contro l’Irlanda del nord: i vice in panchina sono giocatori di primo livello, che il tecnico vorrà giustamente mentre alla prova. Ecco che allora già in attacco saranno le prime sorprese: pur dopo il gol segnato nel primo turno, oggi sarà riposto per Immobile in favore del Gallo Belotti e al fianco del bomber granata ecco che sarà spazio per Insigne ma pure per Chiesa (con Berardi però jolly dalla panchina). A centrocampo potrebbe poi essere conferma per Locatelli e Verratti, non proprio eccezionali nell’ultimo turno: potrebbe pagare un debutto deludente poi Pellegrini, che dunque si darà il cambio oggi a Sofia con Barella. Abbiamo poi già spiegato dei dubbi sull’immediata riconferma di Chiellini, giocatore che ha va utilizzato con grande attenzione: in difesa stasera potrebbe allora essere posto per Acerbi al fianco di Bonucci, mentre sull’esterno agiranno Spinazzola e Di Lorenzo.

IL TABELLINO

BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev; Dimov, Zanev, Bozhikov; Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho; Despodov, Yomov; D. Iliev. All. Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini



