Probabili formazioni Bulgaria Spagna: le scelte dei due CT verso la partita di Sofia per le qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA SPAGNA: CURIOSITÀ PER LE SCELTE!

Le probabili formazioni Bulgaria Spagna ci conducono per mano alla partita di Sofia, in programma giovedì 4 settembre: il girone D delle qualificazioni Mondiali 2026 inizia oggi, e questo perché la Roja è stata impegnata fino a giugno nelle fasi finali della Nations League, perdendo la finale contro il Portogallo.

Una Spagna che apre un cammino che sarà breve, appena sei partite (le altre avversarie sono Georgia e Turchia) e lo fa con lo status di campione d’Europa in carica; tuttavia Luis De La Fuente dovrà stare attento, perché le difficoltà nel raggruppamento potrebbero essere più di quanto si pensi attualmente.

Per quanto riguarda la Bulgaria, questa nazionale dovrebbe fare da cenerentola del girone; sono passati da parecchio i tempi scintillanti della semifinale al Mondiale, oggi certamente anche la Georgia appare superiore a questa nazionale almeno nel complesso.

Sia come sia, in questo spazio vogliamo valutare le scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici sul terreno di gioco del Vasil Levski, e allora possiamo prendere del tempo utile, aspettando il calcio d’inizio, per leggere insieme in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni Bulgaria Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO BULGARIA SPAGNA

Uno sguardo alle quote Snai all’interno delle probabili formazioni Bulgaria Spagna, con la Roja nettamente favorita da un valore pari a 1,10 volte la giocata sul segno 2, addirittura arriviamo a 20,00 volte l’importo investito per il segno 1 che regola la vittoria della nazionale di casa. Il pareggio, per il quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 9,25 volte quella che sarà stata la cifra messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA SPAGNA

GLI 11 DI ILIEV

Le scelte di Ilian Iliev nelle probabili formazioni Bulgaria Spagna dovrebbero vertere su un 5-4-1 con i due terzini tenuti abbastanza bloccati: possono essere Minkov e Nurnberger con tre centrali che invece rispondono ai nomi di Hristiyan Petrov, Simeon Petrov e Nedyalkov, con Mitov confermato tra i pali. A centrocampo quindi abbiamo due giocatori in mediana, che potrebbero essere Milanov e Andrian Kraev, e due esterni che possono anche accompagnare l’azione della prima punta, in questo caso possiamo pensare a Marin Petkov e Lukas Petkov.

Il primo a dire il vero sarebbe maggiormente un trequartista, e allora come laterale potrebbe anche agire Rusev che però si piazzerebbe sulla corsia destra; davanti invece gli attaccanti di ruolo, intesi come prime punte, potrebbero essere soltanto due. Nell’amichevole di metà giugno, persa nettamente in Grecia, Iliev si è affidato a Nikolov ma con una staffetta che ha previsto l’ingresso in campo di Kolev; possibile che la scelta sia confermata anche questa sera ma lo scopriremo tra poco perché le parti potrebbero anche essere invertite.

COME RIPARTE DE LA FUENTE

Per De La Fuente le probabili formazioni Bulgaria Spagna sono inevitabilmente pensate con il 4-3-3, e per la Roja chiaramente la possibilità di turnover è ben più ampia. Non mancano novità e ritorni; in porta David Raya può scalzare Unai Simon, in difesa rivediamo Carvajal ma il titolare a destra potrebbe essere ancora Pedro Porro, con Huijsen in vantaggio su Cubarsì nel duello tra giovani a meno che in panchina resti Le Normand, questo è da capire anche perché gli impegni ravvicinati possono chiaramente portare ad alternative nelle due serate. A centrocampo e in attacco la solita storia: parecchia abbondanza.

È tornato Rodri, pronto a prendersi la maglia di mediano davanti alla difesa; Pedri e Fabian Ruiz sembrano essere le scelte più sensate pensando alla miglior formazione possibile, ricordiamo comunque che Zubimendi è un’alternativa di lusso come perno del reparto. Il tridente offensivo vede ancora la presenza di Morata: lui potrebbe ancora essere il centravanti titolare con Lamine Yamal e Nico Williams sulle corsie, in alternativa Ferran Torres o Oyarzabal nella classica posizione di prima punta tattica.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA SPAGNA: IL TABELLINO

BULGARIA (5-4-1): Mitov; Minkov, H. Petrov, S. Petrov, Nedyalkov, Nurnberger; M. Petrov, Milanov, A. Kraev, L. Petrov; Nikolov. Allenatore: Ilian Iliev

SPAGNA (4-3-3): Raya; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente