Probabili formazioni Bulgaria Svizzera/ Quote, tanti italiani in campo a Sofia

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA SVIZZERA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà oggi la sfida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 tra Bulgaria e Svizzera, incontro in programma solo questa sera alle ore 18.00 a Sofia: vediamo quali saranno le probabili formazioni. Siamo infatti più che curiosi di scoprire nel dettaglio le mosse di Petrov come di Petkovic, per un match che vedrà il confronto tra due prossime avversarie degli azzurri di Mancini. L’Italia infatti a breve incontrerà queste due nazionali per il girone C del tabellone europeo di qualificazione e dunque vogliamo senza dubbio approfittare della sfida di questa sera, anche per conoscere meglio i prossimi rivali, che non sono del tutto ignoti. Sappiamo infatti che sia nella selezione bulgara che in quella rossocrociata, non sono pochi i giocatori che vestono le maglie di club italiani, da Galabinov dello Spezia a Remo Freuler dell’Atalanta. Siamo allora impazienti di rivedere alcuni nostri beniamini in campo: vediamo quali saranno le mosse di Petrov come di Petkovic per le probabili formazioni di Bulgaria Svizzera.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per le qualificazioni ai Mondiali 2022, non facciamo falca a consegnare ai rossocrociati il favore del pronostico. Per l’1×2 del match che ci attende oggi, vediamo che il portale di scommesse Snai ha fissato a 7.75 il successo della Bulgaria, contro il più basso 1.45 segnato per la vittoria della Svizzera: il pari vale 4.00 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA SVIZZERA

LE MOSSE DI PETROV

Tanti nomi nuovi nell’ultima selezione del ct Petrov: per le probabili formazioni di Bulgaria Svizzera potremmo attenderci qualche novità per il primo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Fissato comunque il 4-2-3-1, come modulo di partenza ecco che già in attacco potrebbe esservi spazio per il bomber dello Spezia Galabinov in prima punta: Dimitri Iliev, pericolo n1 dei bulgari si collocherebbe sulla trequarti con Delev e Yomov schierati sull’esterno. Per il centrocampo dovrebbe essere spazio per la coppia composta da Malinov e Tsevtanov, mentre per la difesa paiono sicuri della maglia da titolare al centro Bozhikov e Hristov: Cicinho e Popov copriranno le fasce esterne.

LE SCELTE DI PETKOVIC

Non si discosterà dal classico 4-4-2 invece Mister Petkovic, che per la prima sfida del torneo, potrebbe già dare spazio a tanti titolari, intenzionato a concedere loro minuti utili per ritrovare il giusto feeling, in vista di sfide più complicate, già in calendario. Ecco che allora saranno ancora una volta irrinunciabili in attacco Embolo e Seferovic, mentre a centrocampo sarà spazio per l’atalantino Freuler (andato a segno poi lo scorso novembre contro la Spagna in Nations league) come per Xhaka: Shaqiri e Huber saranno titolari sulle fasce esterne del reparto. Maglie consegnate poi in difesa: davanti al numero 1 del Monchengladbach Sommer, ecco pronti Ricardo Rodriguez, Akanji, Elvedi e Widmer.

IL TABELLINO

BULGARIA (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Bozhikov, Hristov, Popov; Malinov, Tsvetanov; Yomov, D. Iliev, Delev; Galabinov All. Petrov

SVIZZERA (4-4-2): Sommer; R Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Huber, Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic All. Petkovic



