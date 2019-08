Probabili formazioni/ Cagliari Inter: diretta tv, Sanchez in panchina? (Serie A)

Le probabili formazioni di Cagliari Inter ci parlano di una sfida che si gioca alle ore 20:45 di domenica 1 settembre, e che è valida per la seconda giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. Dopo il roboante avvio di stagione contro il Lecce, Antonio Conte cerca conferme avendo già individuato quale sia la sua formazione migliore, ma eventualmente provando a inserire i nuovi arrivati che potrebbero andare in panchina. Dall’altra parte arriva un Cagliari che ha aperto male il suo campionato, perdendo in casa contro il Brescia e di fatto lasciando per strada punti utili in una sfida per la salvezza. Dunque saranno gli isolani a dover cercare riscatto immediato, per quanto la partita di domenica sia complicata; aspettiamo dunque che arrivi il momento di giocare, ma intanto vediamo quali potrebbero essere gli schieramenti delle due squadre alla Sardegna Arena, nell’analisi delle probabili formazioni di Cagliari Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Inter sarà trasmessa su Sky Sport Uno: il canale, al numero 201 della televisione satellitare, è ovviamente riservato in esclusiva agli abbonati Sky che dunque potranno seguire questa partita del campionato di Serie A, senza costi aggiuntivi, anche grazie a Sky Go che permette di attivare il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

I DUBBI DI MARAN

Rolando Maran deve affrontare Cagliari Inter senza Pavoletti, e questo è un bel problema; il tecnico trentino dovrebbe affidarsi a Cerri che dunque andrà a giocare al fianco di Joao Pedro. Sulla trequarti agirà Birsa, che visti i trascorsi nel Milan affronta questa partita come una sorta di derby personale; il reparto che sembra essere maggiormente definito è il centrocampo, dove Nainggolan affronta subito quella squadra nella quale non è mai riuscito a incidere, e che per averlo in rosa aveva anche sacrificato Zaniolo (dal quale comunque non ci si aspettava un rendimento simile al primo anno tra i professionisti). A completare la mediana saranno Nandez e Rog, che è disponibile e dunque dovrebbe prendere il posto di Ionita come mezzala sul centrodestra; Pinna e Luca Pellegrini agiranno come esterni difensivi con Ceppitelli e Klavan a formare la coppia centrale, Rafael Andrade prenderà ancora il posto di Cragno tra i pali.

LE SCELTE DI CONTE

Come detto il grande dubbio di Conte per Cagliari Inter riguarda Biraghi e Alexis Sanchez: è comunque plausibile che inizialmente gli ultimi arrivati vadano in panchina, dunque per il momento sarà ancora Asamoah (che il salentino aveva voluto alla Juventus) a coprire la fascia sinistra partendo dal centrocampo, mentre davanti sarà confermata la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez aspettando il supporto del Nino Maravilla, con il quale si potrebbe anche cambiare modulo. A centrocampo Brozovic ha in mano le chiavi della manovra, mentre al suo fianco sono confermati Sensi e Matias Vecino: ancora panchina per il grande ex Barella, che dovrà convincere Conte a dargli spazio. D’Ambrosio sostituirà Godin che comunque è a disposizione ma inizierà la gara dalla partita (salvo controindicazioni), da valutare De Vrij che eventualmente lascerebbe il posto a Ranocchia con Skriniar a completare il reparto a protezione di Handanovic.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael A.; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lu. Pellegrini; Rog, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Cerri

A disposizione: Aresti, Mattiello, Pisacane, Romagna, Lykogiannis, Oliva, Ionita, Cigarini, Deiola, L. Castro, Ragatzu, Han Kwang-Song

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: –

Indisponibili: Cragno, Cacciatore, Faragò, Pavoletti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Berni, A. Bastoni, Godin, Lazaro, Borja Valero, Barella, Gagliardini, Biraghi, Politano, A. Sanchez, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: De Vrij



© RIPRODUZIONE RISERVATA