Probabili formazioni Cagliari Inter/ Diretta tv, solo conferme in campo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER: CHI GIOCA ALLA SARDEGNA ARENA?

Le probabili formazioni di Cagliari Inter ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 15 maggio: per la 37^ giornata di Serie A 2021-2022 vivremo un match delicatissimo per entrambe le squadre, che tra l’altro scenderanno in campo sapendo già quale sia lo scenario che le aspetta. Il Cagliari, reduce dal pareggio contro la Salernitana agganciato in extremis, gioca un giorno dopo rispetto ai campani: se oggi la Salernitana dovesse vincere a Empoli la squadra di Alessandro Agostini sarebbe aritmeticamente in Serie B in caso di sconfitta, mentre potrebbe giocarsi tutto all’ultima giornata in caso contrario, e oggi operare già il ribaltone.

DIRETTA/ Cagliari Juventus Primavera (risultato finale 2-0): decide Luca Gagliano!

L’Inter invece entrerà alla Sardegna Arena circa un’ora dopo la conclusione della partita del Milan: lo scudetto potrebbe definitivamente sfumare se i rossoneri dovessero vincere, in quel caso i nerazzurri (che nell’ultima giornata hanno ribaltato l’Empoli, e sono reduci dalla finale di Coppa Italia) dovranno per forza fare 3 punti per continuare a sperare. Siamo insomma in una situazione decisiva: 90 minuti che potrebbero definire tutto, ma noi aspettando la partita della Sardegna Arena facciamo adesso una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Cagliari Inter.

Sabatini infuriato dopo Salernitana Cagliari/ "Recupero di 10 minuti? Una vergogna"

DIRETTA CAGLIARI INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Inter non sarà disponibile: questa partita valida per la 37^ giornata di Serie A non verrà infatti trasmessa sulla televisione satellitare, che ne fornisce tre per ogni turno. L’appuntamento dunque è sulla piattaforma DAZN, che invece manda in onda l’intera programmazione del massimo campionato di calcio; per accedere al servizio dovrete essere abbonati, sarà una visione in diretta streaming video e potrete utilizzare qualunque supporto compatibile (per esempio, anche Xbox o PSP4 e PSP5) come anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Salernitana Cagliari (risultato finale 1-1): Altare al 98'!

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

LE SCELTE DI AGOSTINI

Per Cagliari Inter Agostini sembra intenzionato a confermare gli stessi 11 che hanno pareggiato all’Arechi: è squalificato Radunovic, portiere di riserva espulso dalla panchina, e Nandez potrebbe non farcela, quindi nel 3-5-2 dell’ex allenatore della Primavera troverà nuovamente spazio Rog (rientro importante per il Cagliari) che si piazzerà sulla mezzala, con Alberto Grassi che agirà sull’altro versante del campo e Razvan Marin che come sempre si occuperà della cabina di regia. In difesa, a protezione del portiere Cragno, Ceppitelli rimane in vantaggio su Goldaniga mentre non sembrano essere in discussione le maglie per Altare e Lovato, che già Walter Mazzarri aveva lanciato nella difesa a tre. Sulle corsie esterne viaggeranno Bellanova e Lykogiannis; qualche possibilità per l’ex Dalbert, che eventualmente potrebbe fare anche l’interno di centrocampo qualora Rog non desse le risposte giuste dal punto di vista fisico. Davanti giocano Joao Pedro e Pavoletti, le certezze: panchina per l’altro ex Keita Baldé Diao, mai davvero convincente, e Gaston Pereiro che sembra aver esaurito il suo straordinario momento, ma con la sua classe potrebbe essere utile nel secondo tempo.

I DUBBI DI INZAGHI

Giocandosi lo scudetto, Simone Inzaghi in Cagliari Inter farà affidamento sui suoi titolarissimi: chiaramente andrà valutata la condizione dei giocatori dopo la finale di Coppa Italia, ma nel 3-5-2 disegnato dal tecnico piacentino non dovrebbero esserci sorprese, almeno sulla carta. In porta va Handanovic; ha recuperato Alessandro Bastoni che dunque tornerà a occuparsi del centrosinistra in difesa, completando la linea classica che viene guidata da De Vrij e prevede Skriniar sul centrodestra. A fare gli esterni di centrocampo saranno Dumfries e Perisic; pronti dalla panchina Darmian e Gosens, soprattutto se la partita dovesse diventare complicata e servisse maggiore propulsione sulle fasce. In mezzo al campo i dubbi sono ben pochi: Brozovic è intoccabile come playmaker basso, non sono in discussione nemmeno le maglie delle due mezzali che andranno a Barella (grande ex) e Calhanoglu. Davanti ovviamente si punterà tutto su Lautaro Martinez, a caccia del gol numero 20 di uno straordinario campionato; a fargli compagnia sarà Dzeko, per sparigliare le carte nella ripresa Inzaghi potrà eventualmente giocarsi le carte Alexis Sanchez e Joaquin Correa.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI INTER

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Rog, R. Marin, A. Grassi, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Alessandro Agostini

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











© RIPRODUZIONE RISERVATA