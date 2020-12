Probabili formazioni Cagliari Inter/ Diretta tv: tanti dubbi per Conte!

Le probabili formnazioni di Cagliari Inter ci introducono alla partita di Serie A che sarà in programma alle ore 12.30 di domani allo stadio Sardegna Arena. Un match interessante perché arriva dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, che rende per i nerazzurri il campionato un obiettivo ancora più fondamentale. L’Inter dunque ha bisogno di una vittoria per voltare pagina immediatamente, ma riuscirci a Cagliari non sarà facile, perché i sardi sono in forma e giocano bene, come hanno dimostrato anche nel pareggio di domenica scorsa sull’ostico campo di Verona. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Cagliari Inter.

CAGLIARI INTER IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Cagliari Inter sarà garantita sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky Sport, per gli abbonati alla televisione satellitare che abbiano attivato l’opzione, oppure in diretta streaming video tramite Dazn, naturalmente in questo caso per gli abbonati alla piattaforma che trasmette tre partite per ciascuna giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Parlando delle probabili formazioni di Cagliari Inter, ecco che per quanto riguarda i padroni di casa sardi, mister Eusebio Di Francesco deve ovviare alle assenze di diversi giocatori che sono stati colpiti dal Coronavirus. La buona notizia è che lo ha superato Simeone, favorito dunque per tornare il centravanti titolare, anche se Pavoletti è una ottima alternativa. Modulo 4-2-3-1 per il Cagliari, sulla trequarti dovrebbero agire Joao Pedro in posizione centrale più gli esterni Zappa e Sottil, mentre in mediana sarà molto delicato il lavoro di Marin e Rog. Dubbi invece in difesa, dove potrebbe esserci un doppio ballottaggio Lykogiannis-Tripaldelli a sinistra e Carboni-Pisacane per affiancare Walukiewicz e il terzino destro Faragò nella linea a quattro davanti al portiere Cragno.

LE MOSSE DI CONTE

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Cagliari Inter vedono Antonio Conte alle prese con diversi dubbi, tra turnover e le scorie dell’eliminazione. Dovrebbe restare intoccabile il 3-5-2, ma con molte novità fra gli interpreti a cominciare dal trio davanti ad Handanovic, dove tutte le maglie sono ancora da assegnare ed è D’Ambrosio ad avere le migliori chance di prendere il posto ai titolari, ma pure Ranocchia e Kolarov sono in corsa. In mezzo molto dipenderà dalle condizioni del grande ex Barella e chissà se questo darà una chance ad Eriksen. A destra sono in ballottaggio Hakimi e Darmian, infine in attacco dovrebbe essere titolare Sanchez e si profila dunque una staffetta tra Lautaro Martinez e Lukaku, con l’argentino che potrebbe cominciare dal primo minuto.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-2-3-1): Cordaz; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Martinez, Sanchez. All. Conte.



