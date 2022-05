Probabili formazioni Cagliari Inter/ Quote, Bastoni può tornare titolare (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER: CHI GIOCA ALLA SARDEGNA ARENA?

Le probabili formazioni di Cagliari Inter ci conducono a parlare della partita che si gioca alla Sardegna Arena, valida per la 37^ giornata di Serie A 2021-2022: alle ore 20:45 di domenica 15 maggio la partita è decisiva per entrambe le squadre, perché il Cagliari deve salvarsi e sarà costretto a vincere per farlo, anzi in caso di vittoria della Salernitana – con cui ha pareggiato domenica scorsa – sarebbe retrocesso aritmeticamente qualora dovesse mancare il successo, e dunque per Alessandro Agostini è questa la partita decisiva per capire il futuro della squadra.

L’Inter arriva dalla vittoria in Coppa Italia: due trofei in bacheca per una stagione comunque positiva, ma la ciliegina sulla torta sarebbe lo scudetto per un mini-triplete nazionale: peccato che quella sconfitta di Bologna abbia rimesso il Milan davanti, dunque i nerazzurri non sono padroni del loro destino e dunque devono sempre vincere, sperando che i rossoneri perdano almeno una delle due partite restanti. Sarà particolarmente interessante scoprire quello che succederà tra poche ore alla Sardegna Arena; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Cagliari Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito cosa ci dice il pronostico su Cagliari Inter, affidandoci alle quote che sono state emesse dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 6,50 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 5,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,38 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

LE MOSSE DI AGOSTINI

Alessandro Agostini affronta Cagliari Inter con il solito 3-5-2: Nandez è in dubbio ma a parte questo la squadra che si giocherà l’ultima chance per la salvezza sembra fatta, e le scelte dell’allenatore che ha preso il posto di Walter Mazzarri ricalcheranno quelle già viste all’Arechi. Cragno sarà ovviamente il portiere; davanti a lui sicuri del posto Altare e Lovato, Ceppitelli se la gioca con Goldaniga ma ancora una volta dovrebbe partire favorito e quindi titolare. Sulle corsie laterali correranno Bellanova, decisamente una bella rivelazione in questa stagione, e Lykogiannis che viene insidiato dall’ex di giornata Dalbert; poi un centrocampo che come sempre sarà comandato da Razvan Marin, ai cui lati dovrebbero agire le mezzali Alberto Grassi e Rog sempre che appunto Nandez sia recuperato – ma l’uruguaiano dovrebbe accomodarsi in panchina nella migliore delle ipotesi. Davanti sperano Keita Baldé Diao (altro ex) e Gaston Pereiro, ma le due maglie sembrano assegnate: sicuramente quella per Joao Pedro, ma anche Pavoletti appare in netto vantaggio sulla concorrenza.

LE SCELTE DI INZAGHI

In Cagliari Inter Simone Inzaghi dovrebbe operare qualche cambiamento rispetto alla finale di Coppa Italia. I due giocatori che dovrebbero finire in panchina sono D’Ambrosio e Darmian: il primo sarà sostituito da Alessandro Bastoni che dovrebbe aver recuperato la condizione ideale per essere titolare, il secondo invece lascerà spazio a Dumfries che tornerà titolare a destra. Per il resto, solita squadra anche se davanti uno tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez spera di soffiare il posto a Dzeko o Lautaro Martinez: in porta ci sarà come sempre Handanovic, Skrinar e De Vrij completeranno una difesa che Inzaghi non ha praticamente mai cambiato nel corso della stagione. Anche a centrocampo di fatto hanno quasi sempre giocato gli stessi: quando è stato disponibile Brozovic non è mai stato tolto dalla formazione titolare, lo stesso si può dire di Barella ma anche di Calhanoglu, mentre Perisic giocherà a sinistra ed è ancora favorito su Gosens. A conti fatti dunque le sorprese dovrebbero essere poche…

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI INTER

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Lovato; Bellanova, Rog, R. Marin, A. Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Alessandro Agostini

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











