Probabili formazioni Cagliari Inter: le scelte di Pisacane e Chivu verso la partita che si gioca per la quinta giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER: TEMPO DI SCELTE IN SARDEGNA!

È tempo di leggere le probabili formazioni Cagliari Inter, la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 27 settembre e rientra nella quinta giornata di Serie A 2025-2026. Sfida interessante, tra due squadre che naturalmente hanno obiettivi diversi ma che quantomeno nell’ultimo impegno hanno ottenuto una vittoria.

Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Quote: emergenza per la Dea (Serie A, oggi 27 settembre 2025)

Prosegue il suo cammino verso il dover ritrovare le sue certezze l’Inter: si è più volte detto del finale della scorsa stagione e delle scorie lasciate, Cristian Chivu ha ereditato una situazione non semplice e forse sta ancora osando “poco”, ma intanto i nerazzurri hanno battuto il Sassuolo dopo aver vinto ad Amsterdam.

DIRETTA/ Inter Juventus Primavera (risultato finale 1-3): rimonta bianconera vincente! (26 settembre 2025)

Inter che quindi pian piano vuole tornare al posto che le appartiene, mentre il Cagliari ha uno scenario simile avendo puntato su Fabio Pisacane, altra scommessa, e tutto sommato non sta facendo malissimo con la vittoria sul campo del Lecce che ha dato vigore, fiducia e punti pesantissimi in classifica.

Qui però andiamo a valutare le scelte da parte dei due allenatori, tra poco alla Unipol Domus arriverà il momento di giocare e allora proviamo realmente a capire come le due squadre possano essere schierate in campo, leggendo insieme le probabili formazioni Cagliari Inter.

Video Cagliari Frosinone (4-1)/ Highlights e gol: sardi agli ottavi (Coppa Italia 23 settembre 2025)

QUOTE E PRONOSTICO CAGLIARI INTER

Le quote dell’agenzia Snai premiano i nerazzurri, a margine delle probabili formazioni Cagliari Inter leggiamo come il segno 2 per la vittoria degli ospiti valga 1,57 volte la somma messa sul piatto contro il valore da 5,50 volte la giocata che accompagna il segno 1 per il successo degli isolani; infine si può naturalmente puntare sull’opzione del pareggio, identificata dal segno X, e in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 4,10 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

LE CERTEZZE DI PISACANE

Pisacane ha già cambiato modulo e nelle probabili formazioni Cagliari Inter ripropone il 4-3-1-2: assente Luvumbo, in attacco però Belotti ha già dimostrato la sua importanza con la doppietta al Via del Mare e può diventare la pietra angolare degli isolani, giocando in coppia con Sebastiano Esposito che avrà dunque una sfida del tutto speciale, contro la squadra che è proprietaria del suo cartellino ma soprattutto contro il fratello minore, che a differenza sua è rimasto a vestire la maglia nerazzurra. Proseguiamo però con le scelte di Pisacane: alle spalle di questi due calciatori offensivi dovrebbe giocare Folorunsho, anche lui già importante.

Avremo poi un centrocampo nel quale Prati, che lo scorso anno aveva perso la maglia da titolare, ha ritrovato un posto centrale nel settore nevralgico; con lui giocheranno Adopo e Deiola, quest’ultimo però è insidiato da Gaetano in quello che sembrerebbe essere l’unico ballottaggio in casa isolana. Caprile andrà in porta, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata come sempre da Yerry Mina e Luperto, bene integrati, con il giovane Palestra che sarà il terzino destro, acquistato per sostituire Zortea, e Obert agirà invece sulla corsia opposta del campo.

LA RISPOSTA DI CHIVU

Solito 3-5-2 per Chivu che però con le probabili formazioni Cagliari Inter ha parecchie situazioni da decidere. In porta dovrebbe tornare Sommer, e fino a qui ci siamo; in difesa è testa a testa tra Akanji, che parte favorito, e Bisseck mentre dovrebbero essere regolarmente in campo Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo poi i dubbi sono addirittura tre: a sinistra sta molto bene Carlos Augusto che insidia Dimarco, in mezzo con Calhanoglu possono giocare Barella o Frattesi sul centrodestra, Mkhitaryan o Sucic sul centrosinistra, e qui dipenderà anche dalla condizione e dal guardare ai prossimi impegni dell’Inter.

Quasi certamente avremo Dumfries a percorrere la corsia destra, anche perché l’alternativa nella rosa è Luis Henrique che deve ancora dimostrare di crescere ed essere un calciatore affidabile per la squadra nerazzurra; davanti invece rischia il posto Marcus Thuram nonostante sia il capocannoniere di Serie A, ma qui si ragiona anche e soprattutto per turnover e quindi a tornare titolare sarebbe Lautaro Martinez, con Francesco Pio Esposito che, eventualmente, avrebbe il duello con il fratello Sebastiano nel corso del secondo tempo, perché verosimilmente sarà comunque mandato in campo dal suo allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER: IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Yerry Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Belotti, Se. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu