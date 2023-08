Probabili formazioni Cagliari Inter/ Quote: qualche dubbio per Inzaghi (Serie A 2023-2024 2^ giornata)

Leggiamo le probabili formazioni di Cagliari Inter per presentare la partita che stasera alla Sardegna Arena sarà naturalmente il grande posticipo della seconda giornata di Serie A 2023-2024. Ci attende una sfida intrigante anche in panchina fra Claudio Ranieri e Simone Inzaghi. Tornato in Serie A, il Cagliari farà il suo debutto casalingo con un big-match e punta a un risultato di prestigio che farebbe già comodo nel lungo cammino verso la salvezza: l’esordio è stato tutto sommato positivo con un pareggio sul campo del Torino, oggi si attendono conferme in un banco di prova ancora più ostico.

DIRETTA/ Juventus Cagliari Primavera (risultato finale 3-1) video streaming: tris di Savio! (27 agosto 2023)

L’Inter invece ha aperto il proprio cammino battendo il Monza a San Siro: vittoria non scontata pensando a cosa era successo l’anno scorso, i nerazzurri quindi sono partiti con il piede giusto nella loro missione scudetto, dopo una stagione illuminata dai due titoli e dalla finale di Champions League, ma che in campionato aveva registrato qualche delusione di troppo. La continuità sarà quindi fondamentale e la partita di stasera in Sardegna potrebbe dare già notizie significative in tal senso. Andiamo allora a scoprire insieme quali siano le ultime notizie verso la partita circa le probabili formazioni di Cagliari Inter.

Probabili formazioni Cagliari Inter/ Diretta tv: ancora Lautaro-Thuram (Serie A, oggi 27 agosto 2023)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Cagliari Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti nerazzurri partono nettamente favoriti e il segno 2 è proposto a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,75 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a quota 6,50 per il segno 1, qualora fosse il Cagliari a vincere questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

LE MOSSE DI RANIERI

Claudio Ranieri dovrebbe puntare sul modulo 3-5-2 per le probabili formazioni di Cagliari Inter, abbandonando il suo tradizionale 4-4-2. Secondo questo modulo, il portiere Radunovic sarebbe protetto da una difesa a tre con Goldaniga, Dossena e Obert; i due esterni agirebbero invece sulla linea di centrocampo e dovrebbero essere Zappa a destra e Azzi a sinistra, ma attenzione ad Augello sulla corsia mancina. Ranieri inoltre deve scegliere tra Sulemana e Jankto, mentre l’altra mezzala sarà Nandez ai fianchi del regista Makoumbou. In attacco, avremo un tandem che uscirà dal ballottaggio tra il giovane di proprietà nerazzurra Oristanio, Luvumbo e Pavoletti, con i due italiani che dovrebbero essere in lotta per affiancare l’angolano numero 77.

DIRETTA/ Torino Cagliari (risultato finale 0-0): Radonjic pericoloso di testa (Serie A, 21 agosto 2023)

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi deve ancora utilizzare cautela per Acerbi nelle probabili formazioni di Cagliari Inter: ecco allora nuovamente De Vrij come centrale della difesa davanti al portiere Sommer, che sarà completata come sempre da Darmian e Bastoni. Poi, i due ballottaggi aperti per i nerazzurri: a destra Dumfries-Cuadrado, che si riproporrà per tutta la stagione, al momento l’olandese è in vantaggio; come mezzala sinistra invece Mkhitaryan resta ancora favorito su Frattesi, ma qui il margine di dubbio è ancora più sfumato. Il grande ex Barella sarà l’altra mezzala, con Calhanoglu playmaker e Dimarco laterale sinistro; in attacco invece si punta ancora sulla coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, con Arnautovic naturalmente alternativa al figlio d’arte francese.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA