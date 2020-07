Probabili formazioni Cagliari Juventus/ Diretta tv: quanti assenti! (Serie A)

Cagliari Juventus si gioca domani sera alle ore 21.45, quando le due formazioni scenderanno in campo alla Sardegna Arena per dare vita a una partita della 37^ giornata di Serie A. Presentando le probabili formazioni di Cagliari Juventus dobbiamo per forza di cose evidenziare che la partita non ha più nulla di concreto da mettere in palio: i sardi sono salvi, i bianconeri già matematicamente campioni d’Italia dopo la vittoria contro la Sampdoria. Maurizio Sarri però vorrà provare a migliorare i numeri in trasferta della Vecchia Signora, ultimamente piuttosto deludenti, mentre dal canto suo Walter Zenga cerca un’impennata d’orgoglio dopo la sconfitta contro l’Udinese, simbolo di un finale di campionato deludente per il Cagliari, ben lontano dagli standard del girone d’andata. Tutto questo considerato, ecco perché è comunque interessante andare a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Cagliari Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel fratempo che Cagliari Juventus in diretta tv sarà disponibile sul canale DAZN 1 della piattaforma satellitare Sky (numero 209) per gli abbonati che abbiano attivato l’opzione, oppure in diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN, che ad ogni giornata di Serie A trasmette tre partite.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

LE MOSSE DI ZENGA

Nelle probabili formazioni di Cagliari Juventus emerge purtroppo che Walter Zenga ha molti problemi con gli assenti, dal momento che Nandez è squalificato mentre Oliva, Pavoletti, Nainggolan e Pellegrini sono infortunati. Anche così si spiega il recente calo del Cagliari, che domani però proverà a fare uno scherzetto alla Signora magari rilassata. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 per i rossoblù, con Cragno sicuro titolare fra i pali e davanti a lui la difesa a tre formata da Pisacane, Ceppitelli e forse Walukiewicz, favorito su Klavan e Carboni in un incerto ballottaggio a tre; nella folta linea del centrocampo a cinque Mattiello è favorito su Faragò come esterno destro, poi dovremmo vedere Ionita, Rog e Birsa nel cuore della mediana e Lykogiannis a sinistra; in alternativa, ci potrebbe essere Pereiro al posto di Birsa con il passaggio al 3-4-1-2, fermo restando che in avanti agirà la consueta coppia formata da Joao Pedro e Simeone.

LE SCELTE DI SARRI

Le assenze sono un problema non da poco pure per Maurizio Sarri nello stilare le probabili formazioni di Cagliari Juventus. I bianconeri infatti hanno Rabiot squalificato, mentre l’impressionante lista degli indisponibili comprende Khedira, De Ligt, Dybala, De Sciglio, Douglas Costa e Chiellini. Di conseguenza ecco che Rugani andrà a comporre con Bonucci la coppia di difensori centrali davanti al portiere, che potrebbe essere Buffon per far festeggiare a Gigi lo scudetto personale numero 10. A completare la retroguardia, ecco Cuadrado terzino destro e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo invece la situazione è interessante, perché sembra certo del posto solo Matuidi, con Ramsey, Bentancur e Pjanic che sono in tre a contendersi le altre due maglie disponibili. Infine in attacco le scelte sono praticamente obbligate, con Higuain prima punta affiancato da Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, alla ricerca ancora di altri gol per inseguire Immobile.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello, Ionita, Rog, Birsa, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga.

A disposizione: Rafael, Ciocci, Klavan, Carboni, Faragò, Pereiro, Marigosu, Ladinetti, Paloschi, Gagliano, Ragatzu.

Squalificati: Nandez.

Indisponibili: Oliva, Pavoletti, Nainggolan, Pellegrini.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Wesley, Demiral, Danilo, Pjanic, Muratore, Olivieri.

Squalificati: Rabiot.

Indisponibili: Khedira, De Ligt, Dybala, De Sciglio, Douglas Costa, Chiellini.



