Probabili formazioni Cagliari Juventus/ Diretta tv, Semplici senza Pavoletti

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS: CHI DOMANI IN CAMPO?

Si giocherà solo domani alle ore 18.00 tra le mura della Sardegna Arena, la sfida della 27^ giornata di Serie A tra Cagliari e Juventus, di cui ora esamineremo le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno domani le mosse di Semplici, da poco sulla panchina dei sardi: il tecnico ex Spal, pur in poche presenze ha saputo finora dare un’impronta vincente allo spogliatoio dei 4 mori (2 vittorie e un pari negli ultimi tre turni), ma pure rischia di finire KO contro la Campionessa d’Italia. La quale pure scende in campo domani con i cerotti: nello spogliatoio di Pirlo troviamo ancora alcuni giocatori acciaccati e pure dobbiamo ricordare che il morale tra i bianconeri è ben basso dopo anche l’esclusione dalla Champions league per mano del Porto, arrivata solo in settimana. Ci attende un match davvero interessante: vediamo quali saranno le probabili formazioni di Cagliari Juventus.

CAGLIARI JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Juventus verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto l’appuntamento con questa partita sarà riservato agli abbonati; in assenza di un televisore, come sempre e anche in questo caso per i soli clienti, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone inserendovi i dati del proprio abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

LE MOSSE DI SEMPLICI

Per le probabili formazioni di Cagliari Juventus, Mister Semplici dovrebbe dare di nuovo spazio al 3-5-2 che abbiamo già visto negli ultimi turni: pure non saranno pochi gli assenti annunciati, dagli squalificati Lykogiannis e Pavoletti, fino agli infortunati Walukiewicz e Sottil. Ecco che allora in difesa domani sarà maglia da titolare praticamente obbligata per Ceppitelli, Godin e l’ex del match Rugani, anche se Klavan rimane sempre valida alternativa dalla panchina. A centrocampo dovrebbero poi ben figurare dal primo minuto minuto Duncan e Marin, come pure Nainggolan, al centro del reparto: sull’esterno dello schieramento a 5 ecco poi pronto Nandez ma nel corridoio a sinistra sarà ballottaggio aperto tra Zappa e Asamoah. In attacco poca scelta per il tecnico dei rossoblu che dunque domani si affiderà a Simeon e Joao Pedro.

LE SCELTE DI PIRLO

Sono dubbi e ballottaggi in corso anche nel 4-4-2 della Vecchia Signora, e questo già in attacco, dove Pirlo non è sicuro di avere a disposizione fin dal primo minuto Alvaro Morata, specie dopo le gran fatiche col Porto in settimana. Se lo spagnolo dovesse abbisognare di riposo extra, ecco che toccherà a Kulusevski agire in avanti dal primo minuto con Cristiano Ronaldo (Dybala è ancora out). È centrocampo poi sono sicuri delle proprie maglie da titolari Chiesa e McKennie, schierati sull’esterno: al centro però, è già ballottaggio tra Arthur e Ramsey, per il posto al fianco di Rabiot. Da aggiungere poi il punto di domanda sulle condizioni di Cuadrado, uscito acciaccato dopo la sfida di Champions: Pirlo farà di tutto per recuperare il colombiano e schierarlo domani dal primo minuto con Danilo, Bonucci e Alex Sandro, ma se non riuscirà, ecco che toccherà a De Ligt colmare il vuoto al centro (l’ex Manchester City scalerà sull’esterno).

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani. Godin, Ceppitelli; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Nandez; Simeone, J Pedro All. Semplici

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci. A Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C Ronaldo All. Pirlo



© RIPRODUZIONE RISERVATA