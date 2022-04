Probabili formazioni Cagliari Juventus/ Quote: Dybala con Vlahovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Con le probabili formazioni di Cagliari Juventus ci avviciniamo alla partita che stasera si gioca inSardegna nella trentaduesima giornata di Serie A e sarà molto delicata per entrambe le squadre. I sardi di Walter Mazzarri arrivano dalla pesante batosta incassata ad Udine: il Cagliari dopo l’ultima striscia negativa è tornato in grossi guai per quanto riguarda la corsa verso la salvezza. Contro la Juventus non sarà facile riuscire a rialzare la testa ma l’imperativo è provarci, perché a questo punto del campionato ogni singolo punto potrebbe fare la differenza.

Dall’altra parte la Juventus di Massimiliano Allegri deve rialzarsi dalla sconfitta di domenica scorsa contro l’Inter e risolvere il dilemma di una squadra che ottiene risultati migliori quando gioca male. Lo scudetto è ormai svanito ma guai ad abbassare la tensione, perché c’è un fondamentale quarto posto da mettere al sicuro, qualificarsi per la prossima Champions League per la Juventus è vitale come una salvezza per i rossoblù. Tutto questo premesso, scopriamo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Cagliari Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Cagliari Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria gli ospiti bianconeri: il segno 2 è quindi quotato a 1,65, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Cagliari ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 5,50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio rispetto agli altri ma comunque alto, segnaliamo che il segno X è proposto a 3,80.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

LE SCELTE DI MAZZARRI

Le probabili formazioni di Cagliari Juventus ci ricordano che mister Walter Mazzarri dovrà fare a meno dello squalificato Grassi e di una lista di assenti che resta piuttosto lunga (Ceppitelli, Nandez e Strootman), difficoltà che di certo non agevola il compito di chi deve inseguire la salvezza. Nel modulo 3-5-2 è intoccabile Cragno in porta e non dovrebbero esserci dubbi nemmeno sulla difesa a tre formata da Lovato, Altare e Goldaniga.

A centrocampo ecco Bellanova esterno destro, poi ci sono Deiola e Baselli in ballottaggio per affiancare Marin e Dalbert nel cuore della mediana, mentre a sinistra è possibile un altro ballottaggio, stavolta fra Zappa e Lykogiannis; infine, Mazzarri deve sciogliere un dilemma anche nell’attacco del Cagliari, dove Pereiro e Pavoletti si giocano il posto al fianco dell’intoccabile Joao Pedro.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per quanto riguarda i bianconeri, le probabili formazioni di Cagliari Juventus vedono Massimiliano Allegri (grande ex della partita) alle prese con molti assenti, perché le squalifiche di De Sciglio e Morata e l’infortunio di Locatelli si aggiungono alle assenze già note – da Chiesa a McKennie. A causa di ciò, il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-4-2: il portiere Szczesny sarà protetto dalla difesa a quattro formata da Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, con Bonucci che potrebbe insidiare l’altro veterano.

Cuadrado questa volta dovrebbe agire come esterno destro di centrocampo; nel cuore della mediana ecco Zakaria e Rabiot, con Bernardeschi a sinistra a meno di inserire Arthur allargando il francese; cambia obbligatoriamente anche l’attacco, nel quale la Juventus potrà comunque schierare la coppia Dybala-Vlahovic, che di certo tecnicamente è validissima anche se il suo futuro avrà una scadenza molto vicina.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Zappa; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic. All. Allegri.

